ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα Μαΐου
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Μαΐου 2026, 19:28

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα Μαΐου

Τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάϊο του ΟΠΕΚΑ είναι συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ

Την ερχόμενη Παρασκευή 29/05/2026, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάϊο, συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν

Συγκεκριμένα θα διατεθούν:

– Επίδομα παιδιού: 460.803 δικαιούχοι – 92.028.168 ευρώ

– Επίδομα στέγασης: 172.145 δικαιούχοι – 20.466.086 ευρώ

– Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.229 δικαιούχοι – 32.988.415 ευρώ

– Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 590 δικαιούχοι – 139.023 ευρώ

– Αναπηρικά: 208.759 δικαιούχοι – 97.425.715 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών: 4.897 δικαιούχοι -173.775 ευρώ

– Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.781 δικαιούχοι – 4.638.347 ευρώ

– Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: 23.530 δικαιούχοι -9.279.328 ευρώ

– Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων: 470 δικαιούχοι -151.575 ευρώ

– Έξοδα κηδείας: 93 δικαιούχοι – 73.643 ευρώ

– Επίδομα γέννησης: 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ

– Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ

– Κόκκινα δάνεια: 3.114 δικαιούχοι- 255.329 ευρώ

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

– Ευάλωτοι οφειλέτες: 397 δικαιούχοι – 44.644 ευρώ

– Επίδομα αναδοχής: 625 δικαιούχοι – 507.768 ευρώ

– Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ

– Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.877.766 ευρώ

– Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.092 δικαιούχοι – 3.342.785 ευρώ

Το σύνολο των δικαιούχων

Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται 1.057.814, με τις συνολικές καταβολές να φτάνουν στα 275.075.217 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών. Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

