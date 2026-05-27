Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος
Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γεώργιος Δριτσάκος, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.
Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.
Η ανακοίνωση:
«Ο ΕΟΔΑΣΣΑΜ με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου, Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α. Γεωργίου Ι. Δριτσάκου, του οποίου η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου (Ν. Σεπολίων), Μπουρνάζι Περιστερίου.
Ο Γεώργιος Ι. Δριτσάκος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον Οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του.
Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
