Καταιγίδες και χαλάζι χτύπησαν Ήπειρο και Κρήτη – Ανησυχία για ζημιές σε καλλιέργειες

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν σε περιοχές της Ηπείρου, και σε μέρος του νομού Ιωαννίνων, καθώς έπεσε ακόμη και χαλάζι, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για το κύμα αστάθειας του καιρού.

Μέσα σε λίγη ώρα, όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το σκηνικό του καιρού μεταβλήθηκε απότομα, με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ ισχυρούς ανέμους, τις έντονες καταιγίδες αλλά και τις τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα μπουρίνια δημιούργησαν μικροπροβλήματα, ενώ η ορατότητα σε τμήματα του οδικού δικτύου περιορίστηκε σημαντικά για μερικά λεπτά.

Καταιγίδες και χαλάζι στην Κρήτη – Ανησυχία για ζημιές σε αμπέλια

Έντονα φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Κρήτη και, συγκεκριμένα, σε περιοχές του Ηρακλείου και του Λασιθίου, με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι να προκαλούν ανησυχία για πιθανές ζημιές σε καλλιέργειες και αμπελώνες

Σύμφωνα με αναφορές και εικόνες που δημοσίευσε η σελίδα «Μετεωκρήτες» στο Facebook, τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα αισθητά σε περιοχές της ενδοχώρας, με την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου να συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν περισσότερο.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και σε περιοχές του Λασιθίου, όπου η έντονη αστάθεια προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλάζι, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις για τοπικά έντονα φαινόμενα στην Κρήτη.

Ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο ζημιών σε καλλιέργειες, κυρίως σε αμπελώνες και άλλες ευαίσθητες καλλιέργειες της εποχής, καθώς σε αρκετές περιοχές το χαλάζι είχε ένταση και διάρκεια.