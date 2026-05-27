sports
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 18:18
Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Βινίσιους θέλει να συνεχίσει στην Ρεάλ, αλλά δεν… βιάζεται
On Field 27 Μαΐου 2026, 18:00

Ο Βινίσιους θέλει να συνεχίσει στην Ρεάλ, αλλά δεν… βιάζεται

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της «βασίλισσας» επιθυμεί να επεκτείνει την συνεργασία του με τους μερένχες αλλά πρόσθεσε πως δεν υπάρχει λόγος βιασύνης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το συμβόλαιο του Βινίσιους με την Ρεάλ Μαδρίτης λήγει το καλοκαίρι του 2027 αλλά η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου θέλει να προχωρήσει άμεσα σε επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Οι πρώτες συζητήσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου, ωστόσο δεν έχει φανεί «λευκός καπνός» κι αυτό προκαλεί προβληματισμό στους οπαδούς των Μαδριλένων.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο διεθνής ακραίος επιθετικός της Ρεάλ, δεν βιάζεται για την υπογραφή νέου συμβολαίου με την Ρεάλ, υποστηρίζοντας μάλιστα πως οι δύο πλευρές έχουν πολύ χρόνο μπροστά τους, για το συγκεκριμένο θέμα.

«Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου μακριά από την Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι τόσα χρόνια εδώ και μπορώ να πω ότι παίζω στην ομάδα των ονείρων μου.

Απολαμβάνω κάθε στιγμή και θέλω φυσικά να συνεχίσω την καριέρα μου στην Ρεάλ. Απ’ την άλλη όμως θέλω να πω ότι δεν έχω κάποια βιασύνη για να υπογράψω το νέο μου συμβόλαιο. Έχουμε συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι του 2027 κι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μπροστά μας άφθονος χρόνος για να συζητήσουμε το θέμα του νέου συμβολαίου.

Είμαι ήρεμος, το club είναι επίσης ήρεμο και ο πρόεδρος μ’ εμπιστεύεται όπως εμπιστεύομαι κι εγώ αυτόν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος άσος της ισπανικής ομάδας.

Ο Βινίσιους έκανε μια καλή χρονιά και φέτος, πετυχαίνοντας 22 γκολ ενώ είχε και 10 ασίστ, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά για την ομάδα της Μαδρίτης, καθώς η «βασίλισσα» δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε το Champions League αλλά ούτε και το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ισπανίας.

Αυτό φυσικά είναι μεγάλο πρόβλημα για τους μερένχες και οι αντιδράσεις που υπήρξαν ήταν έντονες και οδήγησαν μάλιστα στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για την προεδρία του ισπανικού συλλόγου.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης των Μαδριλένων με την πλευρά του Βινίσιους δεν είναι εύκολες, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θέλει μια μεγάλη αύξηση αποδοχών για να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Ρεάλ.

Γι’ αυτό άλλωστε και υπάρχουν και δημοσιεύματα στον αγγλικό Τύπο, που θέλουν την Μάντσεστερ Σίτι να ετοιμάζει μεγάλη πρόταση στην «βασίλισσα» για την απόκτηση του Βραζιλιάνου άσου το φετινό καλοκαίρι. Δύσκολα πάντως  η Ρεάλ θα έλεγε το «ναι» στον αγγλικό σύλλογο, ακόμα και αν η προσφορά ήταν δελεαστική.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Business
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream sports
Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
On Field 27.05.26

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Μπάσκετ 27.05.26

Τα «όπλα» του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική
On Field 27.05.26

Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και καλείται να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τεχνικούς του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
On Field 26.05.26

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
On Field 26.05.26

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία
On Field 26.05.26

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία

Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μια κόκκινη γραμμή…
On Field 26.05.26

Μια κόκκινη γραμμή…

Ο Παρασκευάς Άντζας θα μπορούσε να παίξει στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Παρασκευάς Αντζας: Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς

Ο Παρασκευάς Αντζας δεν ήταν απλά ταλαντούχος, ήταν ο τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά ποτέ δεν τον ένοιαζε. Πάντα το μέσα του ήταν πιο σημαντικό. Ένα ποδοσφαιρικό καλλιτέχνημα, που δεν έφτασε ποτέ εκεί που μπορούσε. Είχε τα πάντα στα πόδια του. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν η ηρεμία του. Η ψυχική του γαλήνη. Μετά την άνιση μάχη που έδωσε, τη βρήκε. Αλλά το έκανε πολύ νωρίς.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
On Field 25.05.26

Το καλύτερο παιδί…

Όσοι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον Παρασκευά Άντζα, έχουν στο μυαλό τους την μια εικόνα, μια στιγμή, που δεν συνάδει με την ζωή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Μπάσκετ 25.05.26

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Πόλεμος στο Ιράν 27.05.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
«Σαρώνει» η επιδημία 27.05.26

Η Ουγκάντα κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Σύνταξη
Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
On Field 27.05.26

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Βάιος Μπαλάφας
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
All that jazz 27.05.26

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Μπάσκετ 27.05.26

Τα «όπλα» του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας
Ελλάδα 27.05.26

Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας

Τραγικό θάνατο βρήκε 10χρονος στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Προδημοδίευση Climatebook 27.05.26

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης

Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του
Εξελίξεις 27.05.26

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Μάθιου Πέρι, «καίγοντας» τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»
Ελλάδα 27.05.26

Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, μετά από νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύνταξη
Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»

Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Σύνταξη
Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 27.05.26

Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ

Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 4 άτομα μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Σύνταξη
Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Ήττα για Τραμπ-Νετανιάχου 27.05.26

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν

Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

Σύνταξη
Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους

«Επενδύουμε έμπρακτα στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies