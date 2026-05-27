Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων

Με αντιρρήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης ως προς την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από το ελληνικό δημόσιο, τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (σωματείο μηχανοδηγών), συνεχίστηκε η έκτη δικάσιμος της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα.

«Το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους»

Στη -για ακόμη μία φορά- ανακαινισμένη αίθουσα βρέθηκαν έξι κατηγορούμενοι: οι Σπύρος Πατέρας, Παύλος Κουζής, Χρήστος Διονέλλης, Απόστολος Τσακίρης, Εμμανουήλ Γεωργιλάκης και Κωνσταντίνος Βενετσανάκος. Η αστυνομική παρουσία ήταν αισθητά περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενες δικασίμους.

Περιορισμένη ήταν και η παρουσία κοινού. Στο ακροατήριο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ο Νίκος Πλακιάς, η Μαρία Θεοδωρή, ο Χρήστος Βλάχος, ο Χρήστος Χούπας και η Άλμα Λάτα.

Η αναφορά Σοφού σε Κυρανάκη και «Ομάδα Αλήθειας»

«Το ελληνικό Δημόσιο επιχειρεί να εισέλθει δια πλαγίου στη δίκη και να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε δηλώσεις για τους τέσσερις κατηγορουμένους για λόγους που μόνο ο ίδιος και η “Ομάδα Αλήθειας” γνωρίζουν», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Θέμης Σοφός, συνήγορος του Δημήτρη Νικολάου, επαναλαμβάνοντας τις αντιρρήσεις που είχε διατυπώσει και στην προηγούμενη δικάσιμο σχετικά με την παράσταση του ελληνικού δημοσίου.

Παράλληλα, εξέφρασε αντίθεση και στην παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από τους δικηγορικούς συλλόγους.

«Εύκολο θύμα ο σταθμάρχης» – Αντίδραση από την Άλμα Λάτα

Οι συνήγοροι του σταθμάρχη της μοιραίας νύχτας, Βασίλη Σαμαρά, υποστήριξαν ότι η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας είναι «αόριστη, απορριπτέα και απαράδεκτη», χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον εντολέα τους «εύκολο θύμα».

Ο συνήγορός του Στέφανος Παντζαρτζίδης υποστήριξε ότι «το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους», προσθέτοντας ότι «αν λειτουργούσε έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας, η σύγκρουση θα είχε αποτραπεί».

Κατά την αναφορά του στις αρμοδιότητες του σταθμάρχη εκείνη τη νύχτα και επισημαίνοντας ότι «ο ίδιος δεν επέλεξε να εργάζεται εκείνη την ημέρα», αντέδρασε η Άλμα Λάτα, λέγοντας πως «εκείνος επέλεξε αυτή τη δουλειά».

«Μας φέρατε τα παιδιά σε φέρετρα» – Ζητήθηκε η απομάκρυνση του Νίκου Πλακιά

Μεγάλες αντιδράσεις προκλήθηκαν, ακόμη, όταν ο Ιωάννης Λαγγάς, συνήγορος της κατηγορουμένης, προέδρου της ΡΑΣ, Ιωάννας Τσιαπαρίκου, έλαβε τον λόγο για να εκφράσει τις αντιρρήσεις του επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας.

Ο συνήγορος ξεκίνησε να αναφέρει την ηλικία της κατηγορουμένης, όπως και άλλα στοιχεία από τη ζωή της. Σε εκείνο το σημείο συγγενείς, με προεξάρχοντα τον Νίκο Πλακιά ξέσπασαν και ξεκίνησαν να φωνάζουν προς τον συνήγορο.

«Δεν θέλουμε να ακούσουμε το βιογραφικό της», είπε ο κ. Πλακιάς και πρόσθεσε πως «σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα».

Ακολούθως η πρόεδρος της έδρας ζήτησε να αποχωρήσει ο Νίκος Πλακιάς από την αίθουσα, προκαλώντας εκ νέου σφοδρές αντιδράσεις.

Σημειώνεται ότι σε δηλώσεις της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «έχουμε φτάσει στις 27 Μαΐου και ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια δίκαιη δίκη», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «χρονοτριβή με στόχο τη συγκάλυψη ευθυνών υψηλόβαθμων στελεχών».

Η διαδικασία αναλώθηκε εξ ολοκλήρου στις αντιρρήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 2 Ιουνίου.