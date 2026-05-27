Μείωση των μεταναστευτικών ροών καταγράφει το Υπουργείο Ναυτιλίας για το 2026

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου 2026.

Το αποτέλεσμα αυτό συνδέεται με την ενίσχυση της παρουσίας του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θάλασσα, τη συστηματικότερη επιτήρηση των κρίσιμων διαδρομών, την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και τον στενότερο συντονισμό με τις συναρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας με έμφαση στην πρόληψη και στη συνεχή επιτήρηση.

Οι αριθμοί που δείχνουν αποκλιμάκωση των ροών

Αναλυτικότερα, η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία – Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν από 8.082 το 2025 σε 3.029 το 2026, δηλαδή κατά 63%, ενώ τα περιστατικά περιορίστηκαν από 330 σε 118.

Στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου η μεταναστευτική πίεση παραμένει ενεργή, η μείωση κατά 63% δείχνει ότι η επιχειρησιακή δράση αποδίδει. Η συνεχής παρουσία του Λιμενικού, η ταχύτερη απόκριση και η πιο συστηματική επιτήρηση έχουν συμβάλει σε μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα.

Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη, ωστόσο και εκεί οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες, με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Το σχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας για τη Λιβύη

Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει κινηθεί με συγκεκριμένο σχέδιο και στη νότια διαδρομή. Κλιμάκιο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επισκέφθηκε τη Βεγγάζη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, για επαφές με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της δυνατότητας συγκράτησης ροών στα λιβυκά παράλια.

Παράλληλα, προγραμματίζεται μόνιμη παρουσία συνδέσμου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Βεγγάζη για άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ το επόμενο διάστημα προβλέπεται η εκπαίδευση 35 στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής σε θέματα χρήσης και συντήρησης επιχειρησιακών μέσων.

Καθοριστική η συμβολή των σύγχρονων μέσων

Καθοριστική είναι και η ενίσχυση της επιτήρησης με σύγχρονα μέσα. Η περιοχή καλύπτεται ήδη από μέσα της Frontex, τρία αεροσκάφη και ένα UAV, ενώ ακόμη ένα αεροσκάφος αναμένεται τον Ιούνιο. Σε συνδυασμό με τα εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα, η επιχειρησιακή κάλυψη γίνεται σε 24ωρη βάση.

Τι θα δώσουμε στη Βεγγάζη

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η συνδρομή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην ανάπτυξη Λιβυκού Κέντρου Επιχειρήσεων στη Βεγγάζη, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα και ταχύτερος συντονισμός κοντά στο σημείο εκκίνησης των ροών.

Προβλέπεται επίσης η παραχώρηση τριών πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, αποκλειστικά για αποστολές έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ευθύνης της Λιβύης.

Την ίδια ώρα, στην Κρήτη η διαχείριση των ροών γίνεται πλέον πιο οργανωμένα, με μικρότερη διάρκεια παραμονής των μεταναστών στο νησί και άμεση μεταφορά τους σε δομές, μέσα από τον συντονισμό των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.