newspaper
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μείωση των μεταναστευτικών ροών καταγράφει το Υπουργείο Ναυτιλίας για το 2026
Ελλάδα 27 Μαΐου 2026, 12:21

Μείωση των μεταναστευτικών ροών καταγράφει το Υπουργείο Ναυτιλίας για το 2026

Καθοριστική στην μείωση των μεταναστευτικών ροών είναι και η ενίσχυση της επιτήρησης με σύγχρονα μέσα.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου 2026.

Το αποτέλεσμα αυτό συνδέεται με την ενίσχυση της παρουσίας του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θάλασσα, τη συστηματικότερη επιτήρηση των κρίσιμων διαδρομών, την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και τον στενότερο συντονισμό με τις συναρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας με έμφαση στην πρόληψη και στη συνεχή επιτήρηση.

Οι αριθμοί που δείχνουν αποκλιμάκωση των ροών

Αναλυτικότερα, η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία – Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν από 8.082 το 2025 σε 3.029 το 2026, δηλαδή κατά 63%, ενώ τα περιστατικά περιορίστηκαν από 330 σε 118.

Στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου η μεταναστευτική πίεση παραμένει ενεργή, η μείωση κατά 63% δείχνει ότι η επιχειρησιακή δράση αποδίδει. Η συνεχής παρουσία του Λιμενικού, η ταχύτερη απόκριση και η πιο συστηματική επιτήρηση έχουν συμβάλει σε μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα.

Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη, ωστόσο και εκεί οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες, με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Το σχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας για τη Λιβύη

Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει κινηθεί με συγκεκριμένο σχέδιο και στη νότια διαδρομή. Κλιμάκιο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επισκέφθηκε τη Βεγγάζη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, για επαφές με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της δυνατότητας συγκράτησης ροών στα λιβυκά παράλια.

Παράλληλα, προγραμματίζεται μόνιμη παρουσία συνδέσμου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Βεγγάζη για άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ το επόμενο διάστημα προβλέπεται η εκπαίδευση 35 στελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής σε θέματα χρήσης και συντήρησης επιχειρησιακών μέσων.

Καθοριστική η συμβολή των σύγχρονων μέσων

Καθοριστική είναι και η ενίσχυση της επιτήρησης με σύγχρονα μέσα. Η περιοχή καλύπτεται ήδη από μέσα της Frontex, τρία αεροσκάφη και ένα UAV, ενώ ακόμη ένα αεροσκάφος αναμένεται τον Ιούνιο. Σε συνδυασμό με τα εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα, η επιχειρησιακή κάλυψη γίνεται σε 24ωρη βάση.

Τι θα δώσουμε στη Βεγγάζη

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η συνδρομή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην ανάπτυξη Λιβυκού Κέντρου Επιχειρήσεων στη Βεγγάζη, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα και ταχύτερος συντονισμός κοντά στο σημείο εκκίνησης των ροών.

Προβλέπεται επίσης η παραχώρηση τριών πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, αποκλειστικά για αποστολές έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ευθύνης της Λιβύης.

Την ίδια ώρα, στην Κρήτη η διαχείριση των ροών γίνεται πλέον πιο οργανωμένα, με μικρότερη διάρκεια παραμονής των μεταναστών στο νησί και άμεση μεταφορά τους σε δομές, μέσα από τον συντονισμό των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Business
Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Fizz 27.05.26

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Σύνταξη
Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο
Ελλάδα 27.05.26 Upd: 12:30

Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο

Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Σύνταξη
Κάνναβη: Συνελήφθη 25χρονος που είχε στο σπίτι του 76 κιλά skunk – Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
Στην Αττική 27.05.26

Συνελήφθη 25χρονος που είχε στην κατοχή του 76 κιλά κάνναβης - Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών - κάνναβη και κοκαΐνη

Σύνταξη
Χανιά: Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα παιδιά της οικογένειας
Ελλάδα 27.05.26

«Είχε μώλωπες σε όλο το κορμάκι του» το 3χρονο κοριτσάκι στα Χανιά - Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα υπόλοιπα παιδιά

Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν «κουβάρι» της υπόθεσης κακοποίησης της 3χρονης στα Χανιά - Η μητέρα και ο σύντροφός της σήμερα οδηγούνται στον Ανακριτή, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα
Στη Θεσσαλονίκη 27.05.26

Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του 50χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ο 29χρονος σύντροφος του φερόμενου θύματος αντελήφθη τη σεξουαλική επίθεση και ακολούθησε συμπλοκή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 27.05.26

Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Υπομονή 27.05.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες

Σύνταξη
Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς
Ελλάδα 27.05.26

Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς

Στον απόηχο της ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού, ξεκινά εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Σε ανακαινισμένη αίθουσα η επανέναρξη, «δεν έχει λειτουργικότητα ο χώρος», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων
Ορθόδοξη εκκλησία 27.05.26

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ελληνορθόδοξους ιερείς, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ελληνορθόδοξων ιδρυμάτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Fizz 27.05.26

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Σύνταξη
Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»

Ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Σύνταξη
Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο
Ελλάδα 27.05.26 Upd: 12:30

Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο

Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Σύνταξη
Τζόλης: «Όνειρο για μένα η Μπαρτσελόνα, αλλά…»
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Τζόλης: «Όνειρο για μένα η Μπαρτσελόνα, αλλά…»

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε... όργια στο Βέλγιο, αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα με τη Μπριζ, κατέκτησε τον τίτλο και τώρα αποκάλυψε σε ποια ομάδα ονειρεύεται να παίξει!

Σύνταξη
Κάνναβη: Συνελήφθη 25χρονος που είχε στο σπίτι του 76 κιλά skunk – Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
Στην Αττική 27.05.26

Συνελήφθη 25χρονος που είχε στην κατοχή του 76 κιλά κάνναβης - Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών - κάνναβη και κοκαΐνη

Σύνταξη
Χανιά: Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα παιδιά της οικογένειας
Ελλάδα 27.05.26

«Είχε μώλωπες σε όλο το κορμάκι του» το 3χρονο κοριτσάκι στα Χανιά - Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα υπόλοιπα παιδιά

Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν «κουβάρι» της υπόθεσης κακοποίησης της 3χρονης στα Χανιά - Η μητέρα και ο σύντροφός της σήμερα οδηγούνται στον Ανακριτή, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα
Στη Θεσσαλονίκη 27.05.26

Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του 50χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ο 29χρονος σύντροφος του φερόμενου θύματος αντελήφθη τη σεξουαλική επίθεση και ακολούθησε συμπλοκή

Σύνταξη
Γαλλία: Ισραηλινή παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές ερευνούν οι αρχές
Κόσμος 27.05.26

Συναγερμός στις γαλλικές αρχές για τις δημοτικές εκλογές - Διεξάγεται έρευνα για ισραηλινή παρέμβαση

Οι εκλογές στη Γαλλία φαίνεται να επηρεάστηκαν από καμπάνια δυσφήμισης αριστερών υποψηφίων που πιθανώς καθοδηγήθηκε από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies