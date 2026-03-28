Σημαντική είδηση:
28.03.2026 | 12:38
Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος
Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη
Διπλωματία 28 Μαρτίου 2026, 14:52

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μεταναστευτικό και οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ήταν τα δύο βασικά θέματα στην ατζέντα κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη, ο οποίος ξεκίνησε το Σάββατο το νέο γύρο επισκέψεων του στη χώρα από τη Βεγγάζη, ενώ την 1η Απριλίου αναμένεται να επιστρέψει για συναντήσεις στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση Γεραπετρίτη με τον  τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, έγινε σε πολύ καλό κλίμα με τις συνομιλίες να είναι γύρω από τη συνεργασία Αθήνας – Βεγγάζης στον τομέα της πολιτικής προστασίας, της ενίσχυσης των επενδύσεων, τις ανταλλαγές φοιτητών και τη συνέχεια της εκπαίδευσης της ακτοφυλακής με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Και οι θαλάσσιες ζώνες στο τραπέζι

Να σημειωθεί ότι εκφράστηκε και η βούληση για συζήτηση της Αθήνας και με τη Βεγγάζη όσον αφορά τα ζητήματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και δη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία επιχειρεί ήδη να προσεγγίσει τη Βεγγάζη προκειμένου να αναγνωρίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο που έχουν υπογράψει Άγκυρα και Τρίπολη.

Ο Γεραπετρίτης πέραν του Χαλίφα Χαφτάρ είχε συνάντηση και με τον Χάλεντ Χαφτάρ, αρχηγό του Επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωση του (ΕΡΤ) αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, αλλά και τη σημασία του αποτυπώματος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο.

Θετικό κλίμα

Μιλώντας για τις συναντήσεις που είχε με τους ανώτατους αξιωματούχους της Ανατολικής Λιβύης, τον Στρατάρχη Χαφτάρ, όπως επίσης και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Δεσμευμένων Πόρων της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ο Γεραπετρίτης είπε ότι σε αυτές «αποτυπώθηκε το πολύ θετικό κλίμα το οποίο υπάρχει στις διμερείς μας σχέσεις με τη Λιβύη».

Όπως είπε δόθηκε έμφαση στο κεφάλαιο που αφορά το διμερές εμπόριο, ενώ υπογράμμισε ότι σημαντικές ελληνικές επενδύσεις ήδη αναπτύσσονται στην Ανατολική Λιβύη, που αναδεικνύουν και την πολύ μεγάλη σημασία του εμπορίου, και πρόσθεσε ότι «η Λιβύη είναι η πιο κοντινή χώρα της Μεσογείου προς την Ελλάδα και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτύσσονται αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες».

Μεταναστευτικό

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης, τονίζοντας ότι «υπάρχει μία καλή συνεργασία, η οποία θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο και με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και με την παροχή μέσων και υποδομών, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το φαινόμενο. Η Λιβυή βρίσκεται σε μια γεωγραφία εξαιρετικά δύσκολη, σε μία γεωγραφία στην οποία ενδημούν πόλεμοι, ένοπλες συρράξεις και αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο της –των ανθρώπινων ροών. Η Ελλάδα θα συμβάλει προς το κεφάλαιο αυτό, όπως και η ΕΕ».

Ο Γεραπετρίτης για το θέμα της οριοθέτησης

Παράλληλα στις συνομιλίες όπως τόνισε ο Γεραπετρίτης αναδείχθηκε και από τις δύο πλευρές η αξία του «να υπάρξει μία οριοθέτηση μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, ιδιαίτερα, ειδικότερα την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα».

Με το βλέμμα και στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο ο Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι «με βάση το διεθνές δίκαιο, είναι σημαντικό χώρες γειτονικές, χώρες οι οποίες μοιράζονται τη Μεσόγειο, να μπορούν να έχουν αυτή την συνεργασία».

Όπως είπε «ιδιαίτερα σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες, με πολέμους οι οποίοι μαίνονται στην περιοχή μας, με μια Μέση Ανατολή η οποία φλέγεται, Ελλάδα και Λιβύη πρέπει να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν το επίπεδο αυτό».

Επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε μνεία στα εγκαίνια του ελληνικού προξενείου στη Βεγγάζη, με την Ελλάδα να είναι η μία από τις δύο χώρες που διατηρεί Γενικό Προξενείο στην πόλη. Ο Γεραπετρίτης ευχαρίστησε την ελληνική κοινότητα της Βεγγάζης που όπως είπε «συνέβαλε καθοριστικά στην ανοικοδόμηση αυτού του Γενικού Προξενείου» κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Κανάκη Μανδαλιό «για την ανυπολόγιστη συνεισφορά του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προξενείο της Ελλάδας στη Βεγγάζη ανεγέρθηκε από τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, Κανάκη Μανδαλιό, στη μνήμη των παιδιών του Φίλιππα και Αγγέλας, που έχασαν τη ζωή τους, στις 17 Σεπτεμβρίου 2023,  στην Ντέρνα κατά τη διάρκεια της ανθρωπιστικής αποστολής της Ελλάδας, στην οποία και συμμετείχαν ως εθελοντές. Μία αποστολή, που όπως υπογραμμίζεται είχε ως σκοπό τη συνδρομή στο λαό της Ντέρνα, μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας «Ντάνιελ».

Το ελληνικό Γενικό Προξενείο στη Βεγγάζη

Κατώτατος μισθός: Γιατί η αύξηση στα 920 ευρώ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 

Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις λένε οι Χούθι – Το Ιράν στόχευσε πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ κοντά στο Ομάν

Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Το Global Media Center, τα fake news και το ενδεχόμενο «λογοκρισίας»
Ειδική αναφορά στο Global Media Center, ως ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των υβριδικών απειλών που στρέφονται κατά της χώρας αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί
Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Άγιον Όρος έγινε αισθητός σε ευρεία περιοχή και συνοδεύτηκε από σειρά μετασεισμικών δονήσεων

Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»
Στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνικής πλειοψηφίας που ζητά αλλαγή σε πολιτική πλειοψηφία, μέσα από ένα νέο «συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης» με τους πολίτες είπε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z
Στις διαδηλώσεις στο Νεπάλ, γνωστές και ως «Gen Z riots», δεκάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε αιματηρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 76 ανθρώπους

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;
Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του στο Ιράν, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει ένα μήνα.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Live οι ομιλίες της δεύτερης μέρας
Στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ πραγματοποιούνται τραπέζια διαλόγου με διάφορες θεματικές - Οι ομιλίες που αναμένονται με ενδιαφέρον

Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό
Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό και παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι των αιωνίων για τη Stoiximan GBL (30/3).

Ηλεία: «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» – Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους
Έγκυος χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με δαγκωματιές, κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση

Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία – Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό
Η Νοέλια είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, δέχτηκε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε διαφορετικές περιόδους, με αποκορύφωμα τον ομαδικό βιασμό της - Έπεσε από το παράθυρο από απελπισία και έμεινε παραπληγική

Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

Δουδωνής: Σε δημόσια διαβούλευση οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση μετά το συνέδριο
Στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης

Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)
Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

