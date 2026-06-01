Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015

Στο Πακιστάν βρίσκεται η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, σε μια προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων της Ένωσης με την ασιατική χώρα. Ωστόσο, η Κάγια Κάλας προτίθεται να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη λήξη του πολέμου στο Ιράν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πληγεί ιδιαίτερα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Οι συνέπειές του είναι ορατές στην αεροπλοΐα, στις τιμές των τροφίμων και στον πληθωρισμό εν γένει. Σε βαθμό η ΕΚΤ να εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις. Πολλά επίσης έχουν καταγγείλει τον πόλεμο ως παράνομο.

Pakistan’s diplomatic efforts between the U.S. and Iran have helped prevent a return to full-blown war. The EU is ready to contribute to a sustainable and peaceful resolution. We bring economic leverage, hard-won nuclear expertise, longstanding relationships with Gulf… pic.twitter.com/3w5nUQd4zy — Kaja Kallas (@kajakallas) June 1, 2026



Η Κάγια Κάλας, στη συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικώ του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, επισήμανε ότι η διαμεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν κρίσιμη. Και πως βοήθησε στην αποτροπή επιστροφής σε πλήρη πόλεμο. Κάτι που όπως τόνισε «αναγνωρίστηκε ευρεώς» στην Ευρώπη.

Απαιτούνται βαθύτερες συνομιλίες

Λίγο πριν από τις συναντήσεις της με τον πρωθυπουργό Σεμπχάζ Σαρίφ και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Σαγέντ Ασίμ Μουνίρ, η Κάγια Κάλας δήλωσε: «Με τη βοήθεια του Πακιστάν, υπάρχει τώρα μια εύθραυστη διπλωματική προσπάθεια σε εξέλιξη για την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν και το άνοιγμα των Στενών».

«Ωστόσο, οποιαδήποτε ενδιάμεση συμφωνία πρέπει να ακολουθείται από βαθύτερες συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα, τους πυραύλους, τους πληρεξούσιους και άλλα ζητήματα», πρόσθεσε.

EU’s Kaja Kallas: Pakistan has been the main mediator between the United States and Iran. Your diplomatic efforts have helped to prevent a return to full-blown war on several occasions and these efforts are much recognized and appreciated across Europe. With your support,… pic.twitter.com/37AuzCRdcS — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026



Νωρίτερα, όμως, μιλώντας στο Politico, η Κάγια Κάλας άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η ΕΕ διεκδικεί μια θέση στο τραπέζι των συνομιλιών.

Είπε ότι η ΕΕ έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διασφάλιση μιας διαρκούς εκεχειρίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Σημειώνοντας επίσης ότι η εκεχειρία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

«Από τις ναυτικές επιχειρήσεις της ΕΕ μέχρι την πυρηνική εμπειρογνωμοσύνη που αποκτήθηκε με κόπο, η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο στο να καταστήσει οποιαδήποτε συμφωνία βιώσιμη», είπε.

Οι δηλώσεις της Κάγια Κάλας έγιναν λίγο πριν από το ταξίδι της στο Ισλαμαμπάντ. Και πριν η Τεχεράνη ανακοινώσει ότι θα σταματήσει τις διαπραγματεύσεις, εξαιτίας της παραβίασης της εκεχειρίας από το Ισραήλ στον Λίβανο.

Η ΕΕ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας του 2015 με το Ιράν, γνωστής ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA). Η συμφωνία αυτή έθετε περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν με αντάλλαγμα χαλάρωση των κυρώσεων. Σύμφωνα με την Κάγια Κάλας, τώρα η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην εδραίωση της εκεχειρίας και στην αντιμετώπιση των πυρηνικών ζητημάτων.

Έπαινοι για το Ισλαμαμπάντ

Η Κάγια Κάλας σημείωσε ότι με τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ, υπάρχει ένα «εύθραυστο διπλωματικό άνοιγμα». Αυτό, είπε μπορεί να επιτρέψει την επέκταση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και το άνοιγμα του Ορμούζ.

«Ωστόσο, οποιαδήποτε προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να ακολουθηθεί από βαθύτερες συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό απόθεμα του Ιράν και άλλα κρίσιμα ζητήματα», είπε. «Η διαρκής σταθερότητα θα απαιτήσει πιο ολοκληρωμένες λύσεις».

Οι σχέσεις ΕΕ-Πακιστάν

Όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Πακιστάν, ο υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Ντάρ είπε ότι οι δύο πλευρές επανεξέτασαν τη διμερή τους συνεργασία. Αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο διαφόρων τομέων του Στρατηγικού Σχεδίου Εμπλοκής Πακιστάν-ΕΕ για το 2019. Περιλαμβάνει εμπόριο, επενδύσεις και ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά κράτος δικαίου, μετανάστευση και κινητικότητα, ασφάλεια και καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

EU foreign policy chief pitches for stronger ties to Pakistan “The EU remains Pakistan’s largest export market, bigger than the US and China combined. 2026 offers opportunity to move EU-Pakistan relations onto stronger footing,” says Kaja Kallas pic.twitter.com/rBGeZ4zylk — Shashank Mattoo (@MattooShashank) June 1, 2026



«Η ΕΕ είναι μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων του Πακιστάν με όγκο συναλλαγών περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Νταρ. «Η εμπορική συνεργασία Πακιστάν-ΕΕ στο πλαίσιο του GSP Plus είναι ένα πρότυπο win-win».

Το σύστημα GSP Plus παρέχει στις εξαγωγές των χωρών πρόσβαση αδασμολόγητα στην ευρωπαϊκή αγορά με αντάλλαγμα την εθελοντική συμφωνία για την εφαρμογή 27 διεθνών βασικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα.