Διάσωση 83 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων
- Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας
- Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο γυναικών που έκαναν πεζοπορία στον Όλυμπο
- «Νέα εποχή» στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος – Πειραματικό χάπι διπλασιάζει την επιβίωση
- Σοκ από το τραγικό τροχαίο με θύματα πατέρα και γιο - Δεν έδωσε στοιχεία η κάμερα από το κράνος του 52χρονου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάλυσης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάθεσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκε λέμβος με 41 μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, έπειτα από εντοπισμό από ένα μέσο της δύναμης της Frontex.
Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Λίγο ώρα νωρίτερα, μια ακόμη λέμβος με 42 μετνάστες εντοπίστηκε 48 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, επίσης από ένα άλλο μέσο της Frontex. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από το παραπλέον πλοίο Σημαίας Μπελίζ, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
- Ισχυρή έκρηξη στη Μάλτα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων: «Νόμιζα ότι μας βομβάρδιζαν» – Δύο τραυματίες
- «Έχω συμβόλαιο»: H απάντηση του Λάσο για τις φήμες αποχώρησης από την Εφές
- Η Τουρκία του Ερντογάν: Δικαιοσύνη υπό αμφισβήτηση και αντιπολίτευση στο στόχαστρο
- Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
- Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου!
- Γερμανία: Νέα δημοσκόπηση – Τι λένε για ενδεχόμενη παραίτηση Μερτς οι ψηφοφόροι
- Μύκονος: Κοσμοσυρροή στα Ματογιάννια το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού
- Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις