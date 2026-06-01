Διάσωση 83 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάλυσης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάθεσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκε λέμβος με 41 μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, έπειτα από εντοπισμό από ένα μέσο της δύναμης της Frontex.

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Λίγο ώρα νωρίτερα, μια ακόμη λέμβος με 42 μετνάστες εντοπίστηκε 48 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, επίσης από ένα άλλο μέσο της Frontex. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από το παραπλέον πλοίο Σημαίας Μπελίζ, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.