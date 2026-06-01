Ολυμπιακός: Δεν προπονήθηκε ο Ντόρσεϊ – Τα δεδομένα για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν προπονήθηκε ούτε τη Δευτέρα (1/6), ενώ σε δύο μέρες ξεκινούν οι τελικοί του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
- Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας
- Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο γυναικών που έκαναν πεζοπορία στον Όλυμπο
- «Νέα εποχή» στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος – Πειραματικό χάπι διπλασιάζει την επιβίωση
- Σοκ από το τραγικό τροχαίο με θύματα πατέρα και γιο - Δεν έδωσε στοιχεία η κάμερα από το κράνος του 52χρονου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τους τελικούς της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη (3/6, 21:00) με το πρώτο ματς στο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες όμως έχουν ένα σημαντικό πρόβλημα να διαχειριστούν, καθώς προπονήθηκαν τη Δευτέρα (1/6) δίχως τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο Έλληνας ομογενής γκαρντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τη τενοντίτιδα την οποία υπέστη στον πρώτο ημιτελικό των play offs κόντρα στην ΑΕΚ στο ΣΕΦ και παραμένει εκτός προπονήσεων, άρα και αμφίβολος για τον πρώτο τελικό σε περίπου 48 ώρες.
Στον… αέρα η συμμετοχή του Ντόρσεϊ στο Game 1
Πλέον, εν πολλοίς η συμμετοχή του στο Game 1 με τους «πράσινους» θα εξαρτηθεί από το αν θα προπονηθεί την Τρίτη (2/6).
Εφόσον, ο Ντόρσεϊ επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς στο αυριανό πρόγραμμα, θα είναι σε θέση να ενισχύσει τους πρωταθλητές Ευρώπης στην προσπάθειά τους για κατάκτηση και του ελληνικού πρωταθλήματος.
- «Έχω συμβόλαιο»: H απάντηση του Λάσο για τις φήμες αποχώρησης από την Εφές
- Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
- Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου!
- Ολυμπιακός: Δεν προπονήθηκε ο Ντόρσεϊ – Τα δεδομένα για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό
- Νοκ-άουτ ο Ζίβκοβιτς – Τραυματίστηκε στο φιλικό της Σερβίας με το Πράσινο Ακρωτήρι
- Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ έφτασε στην Αθήνα, ακολουθεί ο Μπαλντίνι
- Ράγιο Βαγιεκάνο, η μεγαλύτερη «Σχολή» προπονητών στην Ισπανία
- Σλοτ: «Αφήνω τη Λίβερπουλ ακριβώς εκεί που ανήκει, ανάμεσα στην ελίτ της Ευρώπης»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις