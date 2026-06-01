Σλοτ: «Αφήνω τη Λίβερπουλ ακριβώς εκεί που ανήκει, ανάμεσα στην ελίτ της Ευρώπης»

Ο 47χρονος Ολλανδός, Άρνε Σλοτ κατέκτησε την Πρέμιερ Λιγκ στην πρώτη του σεζόν, αλλά απομακρύνθηκε από τη διοίκηση του συλλόγου αφού οι «Κόκκινοι» τερμάτισαν πέμπτοι στο πρωτάθλημα τη φετινή χρονιά, 25 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Άρσεναλ.

Η Λίβερπουλ αναμένεται να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις αυτή την εβδομάδα με τον πρώην προπονητή της Μπόρνμουθ, Αντόνι Ιραόλα, για να αναλάβει τη θέση του νέου προπονητή.

Σε μια συγκινητική ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Liverpool Echo, ο Σλοτ ανέφερε ότι οι φίλαθλοι τον έκαναν να νιώσει ευπρόσδεκτος από την πρώτη στιγμή.

«Αυτό είναι κάτι που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου», έγραψε.

«Φεύγω με απόλυτη εμπιστοσύνη για το μέλλον.

Οι παίκτες που έδωσαν τόσα πολλά σε αυτόν τον σύλλογο, που υπηρέτησαν τις αξίες του και βοήθησαν να δημιουργηθούν τόσες αξέχαστες στιγμές, έχουν χτίσει θεμέλια που θα αντέξουν στον χρόνο.»

Παρά τις 20 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, ο Σλοτ εξασφάλισε τη συμμετοχή της Λίβερπουλ στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ.

«Η εξασφάλιση της συμμετοχής στο Τσάμπιονς Λιγκ ήταν μια σημαντική ευθύνη και διασφαλίζει ότι η Λίβερπουλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο την επόμενη σεζόν και τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

«Η αλλαγή είναι μέρος του ποδοσφαίρου, αλλά γνωρίζω ότι αυτός ο σύλλογος θα συνεχίσει να κάνει τους ανθρώπους του περήφανους.

Όταν στάθηκα για πρώτη φορά κάτω από εκείνη την επιγραφή στο τούνελ του Άνφιλντ, ήξερα τι απαιτούσε αυτός ο σύλλογος. Φεύγω γνωρίζοντας ότι δεν σταματήσαμε ποτέ να προσπαθούμε για αυτό.»

Ο Σλοτ διαδέχθηκε τον Γιούργκεν Κλοπ το 2024, όταν ο Γερμανός αποχώρησε ύστερα από εννέα χρόνια στον πάγκο της ομάδας.

Ξεκίνησε ιδανικά την παρουσία του στη Λίβερπουλ, οδηγώντας την στην κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος της ιστορίας της μπροστά στους φιλάθλους της στο Άνφιλντ, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος.

«Ήταν ακόμη πιο ξεχωριστό επειδή το ζήσατε μαζί μας», είπε ο Σλοτ. «Τραγουδώντας τα τραγούδια μας, πανηγυρίζοντας τα γκολ. Και την ημέρα που σηκώσαμε το τρόπαιο, ήσασταν εκεί — γεμίζοντας τους δρόμους έξω από το γήπεδο και το Άνφιλντ με προσμονή.

Έχοντας στερηθεί πολλά από αυτά το 2020, δεν ξέχασα ποτέ πόσο σημαντικό ήταν για εσάς να είστε μέρος αυτής της στιγμής.

Το να σας βλέπω να ενώνεστε κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους του Λίβερπουλ για τους πανηγυρισμούς του τίτλου, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτή την αίσθηση.

Ο 20ός τίτλος πρωταθλητή της Λίβερπουλ ανήκει σε όλους μας και θα παραμείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Για αυτό πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι.

Αυτός ο σύλλογος θα κρίνει πάντα τον εαυτό του με βάση τις μεγαλύτερες διακρίσεις. Και έτσι πρέπει να είναι.»

«Η σύνδεση που μοιραζόμαστε ξεπερνά το ποδόσφαιρο»

Στην επιστολή του, ο Σλοτ απέτισε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο επιθετικό της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ Σίλβα, ενώ οι παίκτες ετοιμάζονταν να επιστρέψουν για την προετοιμασία της νέας σεζόν.

Ο Ολλανδός χαρακτήρισε τον θάνατο του Ζότα «απερίγραπτο», αλλά τόνισε ότι «η αγάπη, η συμπόνια και η στήριξη που έδειξε η οικογένεια της Λίβερπουλ ήταν πραγματικά συγκλονιστικές».

«Καθώς αποχωρώ από αυτόν τον σύλλογο, θα ήταν παράλειψή μου να μην πω ότι ο τρόπος με τον οποίο τιμήσατε τον Ντιόγκο και σταθήκατε ενωμένοι στη μνήμη του θα μείνει για πάντα μαζί μου.

Η σύνδεση που μοιραζόμαστε ξεπερνά το ποδόσφαιρο, ξεπερνά τις ευρωπαϊκές βραδιές κάτω από τα φώτα του Άνφιλντ ή τον ύμνο “You’ll Never Walk Alone” που αντηχεί από το Κοπ.»

Ο Σλοτ ανέφερε επίσης ότι ένιωσε προνομιούχος που είδε από κοντά το πνεύμα αλληλεγγύης και ενότητας των φιλάθλων κατά την παρέλαση για την κατάκτηση του τίτλου τον Μάιο του 2025, όταν ο Πολ Ντόιλ έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος στην οδό Γουότερ Στριτ στο κέντρο της πόλης.

Ο Ντόιλ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 21 ετών και έξι μηνών για επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών με πρόθεση.

«Είναι ένα πνεύμα που βοήθησε αυτή την πόλη να ξεπεράσει δύσκολες στιγμές στο παρελθόν και ελπίζω ότι θα βοηθήσει να αποδοθεί η δικαιοσύνη και η λογοδοσία για τις οποίες τόσοι πολλοί αγωνίζονται εδώ και χρόνια», κατέληξε.