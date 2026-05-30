Παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ ο Σλοτ – Ανακοίνωσαν την απόλυσή του οι «κόκκινοι»

Ήταν το λογικό και πλέον γίνεται και πράξη: ο Άρνε Σλοτ αποτελεί παρελθόν από τη Λίβερπουλ, αφού η διοίκηση των «κόκκινων» αποφάσισε ότι μετά την τραγική φετινή σεζόν της, η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη για τον Ολλανδό και προκειμένου να επιστρέψει η ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών, η αλλαγή σελίδας στον πάγκο της ήταν απαραίτητη.

Με ανάρτησή τους στα social media, οι «ρεντς» επιβεβαίωσαν το γεγονός: «Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο ρόλος του Άρνε Σλοτ ως προπονητή της ομάδας θα τερματιστεί άμεσα και ότι η διαδικασία για την πρόσληψη του διαδόχου του είναι σε εξέλιξη. Αποχωρεί με έναν τίτλο Premier League στο όνομά του και με την βαθύτατη ευγνωμοσύνη και εκτίμησή μας».

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ για τον Σλοτ

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way. He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), λίγες ώρες πριν τον τελικό του Champions League, όχι μόνο το διαζύγιο μεταξύ Λίβερπουλ και Σλοτ πρέπει να θεωρείται τελειωμένη υπόθεση -κάτι που λίγο μετά επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο σύλλογος, αλλά και πως το πρώτο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των έξι φορές πρωταθλητών Ευρώπης, είναι ο Βάσκος, Άντονι Ιραόλα, ο οποίος οδήγησε φέτος τη Μπόρνμουθ στην 6η θέση της Premier League και την έξοδο στο Europa League, τερματίζοντας μόλις στο -3 από τη Λίβερπουλ του Σλοτ.

Η ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για Λίβερπουλ και Σλοτ

🚨🚨 EXCLUSIVE: ARNE SLOT AND LIVERPOOL TO PART WAYS WITH IMMEDIATE EFFECT. 💣 It’s over between the Dutch manager and Liverpool after end of the season review. 👋🏼 Andoni Iraola, clear favorite to take over as next #LFC head coach. pic.twitter.com/8VIz644RFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος Ολλανδός είχε αναλάβει τους «ρεντς» το καλοκαίρι του 2024, διαδεχόμενος τον Γιούργκεν Κλοπ, με συμβόλαιο ως το 2027. Μέχρι προσφάτως, όλα τα ρεπορτάζ από την Αγγλία συνηγορούσαν στο ότι ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ δύσκολα θα συνέχιζε με αυτόν στον τιμόνι του, ωστόσο, την ίδια ώρα, όλες οι δηλώσεις και οι κινήσεις του ίδιου του Σλοτ έδειχναν ότι είναι ο… τελευταίος που το γνώριζε.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την χρονιά που είχε η Λίβερπουλ, το λογικό ήταν να μην συνεχίσει με τον Ολλανδό, παρά την ιστορική τακτική του συλλόγου να μην προχωρά σε τόσο άμεσες απολύσεις τεχνικών, μετά από μία μόλις κακή σεζόν. Ο Σλοτ δεν απολάμβανε πλέον την εμπιστοσύνη κανενός στο «Άνφιλντ» και μοιραία -ειδικά μετά τα χρήματα ρεκόρ που ξοδεύτηκαν το περασμένο καλοκαίρι για την αναβάθμιση του ρόστερ- ήταν αυτός που πλήρωσε το «μάρμαρο».

Φέτος, η Λίβερπουλ γνώρισε 20 ήττες μέσα στη σεζόν και στην Premier League τερμάτισε 5η και οριακά στις θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Champions League.