Κοντά σε νέα εποχή η Λίβερπουλ: «Απολύεται ο Σλοτ, τον αντικαθιστά ο Αλόνσο»
Ρεπορτάζ-βόμβα κάνει λόγο για δεδομένη συμφωνία της Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο ως το 2027, αφού ο Άρνε Σλοτ είναι «τελειωμένος» από τους «κόκκινους».
Η τραγικότερη Λίβερπουλ των τελευταίων -πολλών- ετών και οι φετινές αποτυχίες της, φέρουν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Άρνε Σλοτ. Και όσο αν και έχουν υπομονή με τους προπονητές στην Αγγλία, ο Ολλανδός δεν έχει μέλλον στο Μέρσεϊσαϊντ…
Σύμφωνα με Μέσα τα οποία ασχολούνται με το ρεπορτάζ των «κόκκινων», αλλά και δημοσίευμα του διάσημου Ιταλού ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η απόλυση του Σλοτ πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όπως ακριβώς και η αντικατάστασή του από τον Τσάμπι Αλόνσο!
Το σχετικό δημοσίευμα
[💣] MASSIVE BREAKING: Xabi Alonso has reached a formal agreement to take over as Head Coach of Liverpool until 2027 following the imminent dismissal of Arne Slot.
The former reds midfielder had positive conversations with Richard Hughes’s and the FSG hierarchy and said yes… pic.twitter.com/KzsE7HkZ8B
— Anfield Papers (@AnfieldPapers) January 25, 2026
Συγκεκριμένα, το «Anfield Papers» και άλλα σάιτ προσκείμενα στη Λίβερπουλ, αναπαράγουν το ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για συμφωνία Λίβερπουλ με Αλόνσο μέχρι το 2027.
«Ο Τσάμπι Αλόνσο κατέληξε σε επίσημη συμφωνία για να αναλάβει ως προπονητής της Λίβερπουλ μέχρι το 2027, μετά την επικείμενη απόλυση του Άρνε Σλοτ. Ο πρώην μέσος των «κόκκινων» είχε θετικές συζητήσεις με τον Ρίτσαρντ Χιουζ και την ιεραρχία της FSG και είπε αμέσως το «ναι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Νησί τις τελευταίες ώρες.
