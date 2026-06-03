Σε τροχιά δράσεων μπαίνει η συνεργασία Δικτύου Δήμων και αρμοδίου Υπουργείου

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Αντιπροσωπεία του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.), με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Κωνσταντάτο, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δικτύου, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Δικτύου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργοποίηση και εφαρμογή του υφιστάμενου Μνημονίου Συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης κοινών δράσεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που προβλέπονται από το Μνημόνιο, με στόχο την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, καθώς και την αποτελεσματικότερη πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και άλλων έκτακτων καταστάσεων.

Οι δύο πλευρές, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για στενή, συστηματική και διαρκή συνεργασία, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πολιτική προστασία, στη διαχείριση κινδύνων και στην προσαρμογή των πόλεων στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους του Ελ.Δ.Α.Π., ο Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου Δ.Σ. κ. Βασίλης Κρητικός, η Διευθύντρια Διοίκησης και Ανάπτυξης κ. Χρύσα Κοντάκη και ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Δικτύου κ. Αντώνης Αντωνόπουλος.