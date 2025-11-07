Στο επίκεντρο του ελληνικού δικτύου ανθεκτικών πόλεων τα θέματα πολιτικής προστασίας

Με την ευκαιρία της διεξαγωγής του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Αλεξανδρούπολη, το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) συγκάλεσε Ανοικτό Διοικητικό Συμβούλιο την Πέμπτη 6/11 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, παρουσία πλέον των 100 ατόμων μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας ανά την Ελλάδα.

Στην εισαγωγή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος καλωσόρισε όλους τους συναδέλφους Δημάρχους τονίζοντας ότι «το Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων με τους 140 Δήμους – Μέλη του έχει πλέον καθιερωθεί ως μια ισχυρή φωνή της Αυτοδιοίκησης.

Μια φωνή που δεν μιζεριάζει, δεν συνδικαλίζεται, αλλά προτείνει, σχεδιάζει και συνεργάζεται. Μια Αυτοδιοίκηση με όραμα, ευθύνη και προτάσεις κοστολογημένες, που μπορεί να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τα Υπουργεία και να σχεδιάζει πολιτικές με βάση τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων και των δημοτών μας και με την πίστη ότι οι πόλεις μας μπορούν να γίνουν πιο ανθεκτικές και πιο ασφαλείς».

Σημαντική στιγμή της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Προέδρου του Δικτύου και Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου για την αναγνώριση του Δικτύου ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για την κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Πρόληψης και για την ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του Τομέα Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της Εθνικής Βάσης Δεδομένων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αυτή η εξέλιξη βρίσκεται σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό καθώς με εντολή του ξεκίνησε συνεργασία Υπουργείων και Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων.

Τα ζητήματα που συζητήθηκαν

Η συνάντηση παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος.

Το πρώτο θέμα που αναδείχτηκε και πρέπει το Δίκτυο να αναλάβει πολιτικές είναι το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα.

Το δεύτερο είναι οι υδάτινοι πόροι που έχουν μειωθεί σημαντικά και πρέπει όλοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες

Το τρίτο είναι οι κίνδυνοι πλημμυρών, που απειλούν πολλές περιοχές και ιδιαίτερα την Αττική και το νότιο τομέα γύρω από τις περιοχές Μοσχάτου Ταύρου όπου θα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα αντιπλημμυρικά έργα. Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας του Δικτύου.

Το τέταρτο είναι η έλλειψη χειριστών μηχανημάτων έργου, ζήτημα για το οποίο το Δίκτυο θα δημοσιοποιήσει σύντομα τις πρωτοβουλίες του.

Αναδείχτηκε επίσης, η ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης των Δήμων – Μελών από το Ελ.Δ.Α.Π. για την κατάρτιση τεκμηριωμένων Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας και Ολοκληρωμένων Τοπικών Σχεδίων Πρόληψης.

Επιβραβεύτηκε το έργο που έχει επιτελέσει το Δίκτυο στον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης του Υπουργείου ΚΚΠΠ για θέματα Πολιτικής Προστασίας και ζητήθηκε η συνέχιση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη θεσμική κατοχύρωση αυτού του ρόλου για τον οποίο διερευνάται η υπογραφή άμεσα Προγραμματικής Σύμβασης ή Μνημονίου Συνεργασίας.

Πηγή φωτογραφιών. Ελ.Δ.Α.Π