newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στο επίκεντρο του ελληνικού δικτύου ανθεκτικών πόλεων τα θέματα πολιτικής προστασίας
Αυτοδιοίκηση 07 Νοεμβρίου 2025 | 16:09

Στο επίκεντρο του ελληνικού δικτύου ανθεκτικών πόλεων τα θέματα πολιτικής προστασίας

Πρωτοβουλίες για την θωράκιση των πόλεων και άλλων κοινωνικών θεμάτων δρομολογεί το Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Spotlight

Με την ευκαιρία της διεξαγωγής του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Αλεξανδρούπολη, το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) συγκάλεσε Ανοικτό Διοικητικό Συμβούλιο την Πέμπτη 6/11 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, παρουσία πλέον των 100 ατόμων μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας ανά την Ελλάδα.

Στην εισαγωγή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος καλωσόρισε όλους τους συναδέλφους Δημάρχους τονίζοντας ότι «το Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων με τους 140 Δήμους – Μέλη του έχει πλέον καθιερωθεί ως μια ισχυρή φωνή της Αυτοδιοίκησης.

Μια φωνή που δεν μιζεριάζει, δεν συνδικαλίζεται, αλλά προτείνει, σχεδιάζει και συνεργάζεται. Μια Αυτοδιοίκηση με όραμα, ευθύνη και προτάσεις κοστολογημένες, που μπορεί να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τα Υπουργεία και να σχεδιάζει πολιτικές με βάση τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων και των δημοτών μας και με την πίστη ότι οι πόλεις μας μπορούν να γίνουν πιο ανθεκτικές και πιο ασφαλείς».

Σημαντική στιγμή της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Προέδρου του Δικτύου και Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου για την αναγνώριση του Δικτύου ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για την κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Πρόληψης και για την ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του Τομέα Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της Εθνικής Βάσης Δεδομένων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αυτή η εξέλιξη βρίσκεται σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό καθώς με εντολή του ξεκίνησε συνεργασία Υπουργείων και Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων.

Τα ζητήματα που συζητήθηκαν

Η συνάντηση παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος.

  • Το πρώτο θέμα που αναδείχτηκε και πρέπει το Δίκτυο να αναλάβει πολιτικές είναι το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα.
  • Το δεύτερο είναι οι υδάτινοι πόροι που έχουν μειωθεί σημαντικά και πρέπει όλοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες
  • Το τρίτο είναι οι κίνδυνοι πλημμυρών, που απειλούν πολλές περιοχές και ιδιαίτερα την Αττική και το νότιο τομέα γύρω από τις περιοχές Μοσχάτου Ταύρου όπου θα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα αντιπλημμυρικά έργα. Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας του Δικτύου.
  • Το τέταρτο είναι η έλλειψη χειριστών μηχανημάτων έργου, ζήτημα για το οποίο το Δίκτυο θα δημοσιοποιήσει σύντομα τις πρωτοβουλίες του.
  • Αναδείχτηκε επίσης, η ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης των Δήμων – Μελών από το Ελ.Δ.Α.Π. για την κατάρτιση τεκμηριωμένων Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας και Ολοκληρωμένων Τοπικών Σχεδίων Πρόληψης.
  • Επιβραβεύτηκε το έργο που έχει επιτελέσει το Δίκτυο στον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης του Υπουργείου ΚΚΠΠ για θέματα Πολιτικής Προστασίας και ζητήθηκε η συνέχιση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη θεσμική κατοχύρωση αυτού του ρόλου για τον οποίο διερευνάται η υπογραφή άμεσα Προγραμματικής Σύμβασης ή Μνημονίου Συνεργασίας.

Πηγή φωτογραφιών. Ελ.Δ.Α.Π

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Μανουσάκης: Ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται ΑΜΚ για τις επενδύσεις στα έργα

OT FORUM – Μανουσάκης: Ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται ΑΜΚ για τις επενδύσεις στα έργα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»
Δήμος Πατρέων 06.11.25

Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»

«Οι τράπεζες έχουν πάρει 52 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να κρατηθούν οι ιδιοκτήτες τους. Και τώρα έρχονται να δώσουν ψίχουλα, θέλοντας να φανούν ευεργέτες», ανέφερε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 06.11.25

Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με αρκετούς δήμους να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνεδριάζουν από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου ζητώντας λύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το in καταγράφει τις τάσεις λίγο πριν αρχίσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου
Πράξη αναγνώρισης 05.11.25

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου

Η βραδιά αποτέλεσε ένα «ταξίδι ψυχής» της μουσικής πορείας, των εμπειριών και των δημιουργιών του αγαπημένου στιχουργού, τιμώντας παράλληλα τη σημαντική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Σύνταξη
Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ
Διαφωνία 05.11.25

Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ

«Τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. οφείλουν να κατευθύνονται αποκλειστικά σε δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι την ενίσχυση τρίτων φορέων χωρίς συνάφεια με αυτή» αναφέρει το ψήφισμα του Δ. Πειραιά.

Σύνταξη
Νέα εικόνα σε σχολείο του Ελληνικού
Σχολικό περιβάλλον 05.11.25

Νέα εικόνα σε σχολείο του Ελληνικού

«Το χαμόγελο τους η δική μας ανταμοιβή, αναφέρει ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης με αφορμή την αναβάθμιση του προαύλιου χώρου δημοτικού σχολείου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια - Αν και η Αστυνομία έχει μια σαφή εικόνα για το ποιοι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, ακόμα δεν έχει βρεθεί ο βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown
40 αεροδρόμια 07.11.25

ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown

Ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και στις διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ. Πάνω από 11.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται στα αεροδρόμια χωρίς αμοιβή, ενώ υπάρχουν 3.000 κενές θέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «A Little Shelter» που δραστηριοποιείται στην φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με το σχετικό λογότυπο να φιλοξενείται στη φανέλα των «πρασίνων».

Σύνταξη
Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και Κεντζίορα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας ενόψει των επόμενων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»
Ελλάδα 07.11.25

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»

Όπως επισημαίνουν οι εργαστηριακοί γιατροί, το clawback, που ξεκίνησε ως μνημονιακό μέτρο, τους υποχρεώνει να επιστρέφουν στο κράτος οποιαδήποτε δαπάνη για εξετάσεις υπερβαίνει τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις
Δήλωση Τσουκαλά 07.11.25

ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

«Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν
Δίκη για την 717 07.11.25

Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν

Ένταση επικράτησε στη δίκη για τα Τέμπη και την αμαρτωλή σύμβαση 717 με κατηγορούμενους δύο ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας καθώς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους βρέθηκε στα έδρανα της υπεράσπισης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια
Κρήτη 07.11.25

«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια

« Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» λέει χαρακτηριστικά ο κος Γιάννης μετά το μακελειό στα Βορίζια

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς θα εκτίσει την λόγω καρτών τιμωρία του στο ματς της 11ης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό, ενώ κάρτες συμπλήρωσε στο Europa League την Πέμπτη και ο Μανώλης Σιώπης.

Σύνταξη
Παρίσι: Στην έκθεση – κόλαφο για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου
Παρίσι 07.11.25

Στην έκθεση - κόλαφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας κατηγόρησε την διεύθυνση στο Λούβρο ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό του εντυπωσιασμού - Τι απαντά η Λοράνς Ντε Καρ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 07.11.25

Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη

«Πρέπει να δούμε και το κομμάτι της καταστολής με την αυστηροποίηση των κανόνων οπλοκατοχής», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια

Σύνταξη
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι
Χαμένες λεωφόροι 07.11.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι

Νέος χάρτης επεκτείνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα 299.171 χιλιόμετρα. Κάποιοι από τους άγνωστους δρόμους βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο