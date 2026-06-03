newspaper
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γερμανία: Παραδόθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε αστυνομικό και ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα με τις τρεις κόρες του
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 08:07

Γερμανία: Παραδόθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε αστυνομικό και ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα με τις τρεις κόρες του

Ειδικές δυνάμεις και διαπραγματευτές έδωσαν τέλος στο περιστατικό - Τα τρία παιδιά είναι ασφαλή

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γήρανση: Τι λέει η «θεωρία της πληροφορίας» σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γήρανση: Τι λέει η «θεωρία της πληροφορίας» σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό χθες Τρίτη στη γερμανική πόλη Ντόρτμουντ (δυτικά) παραδόθηκε στις αρχές νωρίς το πρωί, ώρες αφού οχυρώθηκε μέσα σε διαμέρισμα μαζί με τις τρεις μικρές κόρες του, ενημέρωσε η αστυνομία το Γερμανικό Πρακτορείο.

Τα παιδιά είναι ασφαλή και μάλλον καλά, με δεδομένες τις περιστάσεις, καθησύχασε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το συμβάν άρχισε να εκτυλίσσεται χθες Τρίτη το απόγευμα, όταν η αστυνομία έλαβε τηλεφωνική κλήση γυναίκας. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ο ύποπτος, 51 ετών, πυροβόλησε αστυνομικό προτού κλειστεί σε διαμέρισμα μαζί με τα τρία παιδιά του.

Ο αστυνομικός δεν τραυματίστηκε σοβαρά, το αλεξίσφαιρο γιλέκο του σταμάτησε τη σφαίρα.

Άνδρες των ειδικών δυνάμεων της γερμανικής αστυνομίας και διαπραγματευτές ειδικευμένοι στην αντιμετώπιση ομηριών έσπευσαν επιτόπου και συνέβαλαν να επιλυθεί η κρίση. Η αστυνομία, που νωρίτερα έκανε λόγο για συνεχιζόμενη απειλή, έληξε τον συναγερμό και διαβεβαίωσε πως δεν διέτρεξε ποτέ κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

Το κίνητρο και οι περιστάσεις του συμβάντος δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες της ταμπλόιντ Bild, κατά τις οποίες ο άνδρας είχε θέσει υπό «ομηρία» τα παιδιά του.

Η εφημερίδα υποστήριξε πως ο άνδρας, που κατ’ αυτήν είναι υπήκοος Σερβίας, προκάλεσε «επεισόδιο» σε εστιατόριο, ότι αποπειράθηκε ληστεία, απείλησε θαμώνες και χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού εναντίον τους προτού διαφύγει με αυτοκίνητο. Κατόπιν, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν, πυροβόλησε από το εσωτερικό του οχήματος και χτύπησε τον αστυνομικό, πρόσθεσε.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ως αυτό το στάδιο τις πληροφορίες της ταμπλόιντ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Γήρανση: Τι λέει η «θεωρία της πληροφορίας» σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γήρανση: Τι λέει η «θεωρία της πληροφορίας» σύμφωνα με το Χάρβαρντ

World
Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

inWellness
Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό
Οικονομία για όλους 03.06.26

Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό

Μια ιδεολογία που στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου ήταν ότι κατακριτέα στις ΗΠΑ, κερδίζει περισσότερους νέους. Δεν έχουν διαβάσει Μαρξ, αλλά επιλέγουν τον σοσιαλισμό, γιατί διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγη, στην οικογένεια, στη δουλειά και την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» – Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς [βίντεο]
«Μαφία, κατάλαβες;» 03.06.26

Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» - Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς

Εργοδοτική συμμορία στα φραουλοχώραφα της Ιταλίας, έκαψε τέσσερις ανθρώπους ζωντανούς στην επαρχία της Κοζέντσα, επειδή αντέδρασαν σε νέα εκμετάλλευση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολομβία: Φιλοφρονήσεις ανταλάσσει ο Τραμπ με τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία
ΗΠΑ - Κολομβία 03.06.26

Ακροδεξιές... φιλοφρονήσεις Τραμπ - Εσπριέγια

«Ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία της Κολομβίας, ο οποίος δηλώνει θαυμαστής του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Λούλα βλέπει τον Ρούμπιο ως «εχθρό» της Λατινικής Αμερικής
Βραζιλία 03.06.26

«Εχθρός» της Λατινικής Αμερικής ο Ρούμπιο, σύμφωνα με τον Λούλα

«Θανάσιμο εχθρό της Κούβας και άλλων λατινοαμερικάνικων κρατών», χαρακτήρισε ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα τον Μάρκο Ρούμπιο, μετά την απειλή των ΗΠΑ για επιβολή νέων δασμών κατά της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Γερμανία: Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας» στο Ντόρτμουντ
Γερμανία 03.06.26

Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας»

Ενας Σέρβος πιστεύεται ότι κρατά αιχμάλωτες τις τρεις κόρες του στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ, όπου έχει ταμπουρωθεί αφού αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και πυροβόλησε κατά αστυνομικών.

Σύνταξη
Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους
Πολωνία - Γερμανία 03.06.26

Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους

Στις 4 Ιουνίου οι αρμόδιοι υπουργοί μετανάστευσης της ΕΕ για να συναποφασίσουν για την ανανέωση της προστασίας των ουκρανών προσφύγων, την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ – «Συντριπτική» ιρανική απάντηση σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ
Μέση Ανατολή 03.06.26

Οι ΗΠΑ χτυπούν το νησί Κεσμ και το Ιράν επιτίθεται σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Νέος γύρος επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, με τις δυνάμεις των ΗΠΑ να χτυπούν το ιρανικό νησί Κεσμ και τους Φρουρούς της Επανάστασης να απαντούν με συντριπτικά πλήγματα κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σύνταξη
Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ
Δυσπιστία 03.06.26

Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ

Η CIA ξεκίνησε να μην μοιράζεται τις πληροφορίες της με τις υπόλοιπες μυστικές υπηρεσίες, ακόμα και για τον πόλεμο με το Ιράν, εν μέσω κόντρας για τις αρμοδιότητες και την ανταλλαγή πληροφοριών

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία
Πόλεμος στην Ουκρανία 03.06.26

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία

«Σας παρακαλώ, σας προτρέπω θερμά να δίνετε σημασία στους αεροπορικούς συναγερμούς», είπε στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και επανέλαβε την έκκληση για αντιαεροπορικά μέσα από τους Δυτικούς συμμάχους.

Σύνταξη
Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
Χρίστιαν Μίτσκοτσκι 02.06.26

Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Ο Αντόνιο Κόστα καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να τροποποιήσει το Σύνταγμά της, ως προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Κόσμος 02.06.26

Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Η σουηδική κυβέρνηση συγκρότησε επιτροπή το φθινόπωρο με αποστολή να αξιολογήσει τον καθορισμό της ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ
Διπλωματία κατεδάφισης 02.06.26

Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα, το εκτενές δίκτυο από συμμαχίες που ανέπτυξαν μεταπολεμικά από την Ευρώπη, μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ασία. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το πώς θέλει να είναι το κράτος και οι θεσμοί το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια
Editorial 03.06.26

Το πώς θέλει να είναι το κράτος και οι θεσμοί το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια

Μπορεί να ηγηθεί του θεσμικού εκσυγχρονισμού του κράτους μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τα πράγματα στη σημερινή κρίση θεσμών;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εφορία: Παρατείνεται η προθεσμία για διεκδίκηση μείωσης προστίμων έως και 75%
Η διαδικασία 03.06.26

Παρατείνεται η προθεσμία για διεκδίκηση μείωσης προστίμων της Εφορίας έως και 75%

Οι φορολογούμενοι με πρόστιμα στην Εφορία θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως το τέλος του χρόνου

Σύνταξη
Καρυστιανού: Στα ρηχά και χωρίς συγκεκριμένες θέσεις στα σοβαρά θέματα
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Καρυστιανού: Στα ρηχά και χωρίς συγκεκριμένες θέσεις στα σοβαρά θέματα

Αιχμές κατά του πολιτικού συστήματος, αλλά και του κόμματος Τσίπρα, άφησε η Μαρία Καρυστινού, σε μια συνέντευξη, με αρκετές προσωποκεντρικές αναφορές, παραμένοντας σε γενικόλογες διαπιστώσεις σε κρίσιμα ζητήματα

Σύνταξη
Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ
Ελλάδα 03.06.26

Πανελλαδικές 2026: Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Σύνταξη
Αλλάζει ο χάρτης της αγοράς ακινήτων
Οικονομία 03.06.26

Αλλάζει ο χάρτης της αγοράς ακινήτων

Οι νέες ισορροπίες σε πωλήσεις, ενοικιάσεις και ζήτηση για το 2026 - Οι τιμές παρουσιάζουν μια σταθερή άνοδο, αλλά ηπιότερη σε σχέση με το 2025

Δήμητρα Σκούφου
Πανελλαδικές εξετάσεις: 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή του συστήματος
Ελλάδα 03.06.26

Πανελλαδικές εξετάσεις: 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή του συστήματος

Τα ευρήματα της έρευνας «Σπουδές και Εργασία στην Εποχή της AI: Προβληματισμοί Γονέων της Gen Ζ» αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις αγωνίες της ελληνικής οικογένειας για την επόμενη ημέρα

Κατερίνα Ροββά
Ο σκηνοθέτης του Conspiracy δεν έχει καλά λόγια να πει για τον Βαλ Κίλμερ
Σκληρός 03.06.26

«Ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»: Ο σκηνοθέτης του Conspiracy δεν έχει καλά λόγια να πει για τον Βαλ Κίλμερ

Περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Βαλ Κίλμερ, ο σκηνοθέτης του Conspiracy Άνταμ Μάρκους «επιτέθηκε» στον σταρ της μεγάλης οθόνης, με μια ανάρτηση που έσβησε λίγο αργότερα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Η προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της
Διπλωματία 03.06.26

Νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Η προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της

Τα τουρκικά ΜΜΕ συνεχίζουν το παιχνίδι των διαρροών για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», με αναλυτές να επισημαίνουν τους κινδύνους για την Αθήνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό
Οικονομία για όλους 03.06.26

Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό

Μια ιδεολογία που στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου ήταν ότι κατακριτέα στις ΗΠΑ, κερδίζει περισσότερους νέους. Δεν έχουν διαβάσει Μαρξ, αλλά επιλέγουν τον σοσιαλισμό, γιατί διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγη, στην οικογένεια, στη δουλειά και την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» – Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς [βίντεο]
«Μαφία, κατάλαβες;» 03.06.26

Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» - Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς

Εργοδοτική συμμορία στα φραουλοχώραφα της Ιταλίας, έκαψε τέσσερις ανθρώπους ζωντανούς στην επαρχία της Κοζέντσα, επειδή αντέδρασαν σε νέα εκμετάλλευση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολομβία: Φιλοφρονήσεις ανταλάσσει ο Τραμπ με τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία
ΗΠΑ - Κολομβία 03.06.26

Ακροδεξιές... φιλοφρονήσεις Τραμπ - Εσπριέγια

«Ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία της Κολομβίας, ο οποίος δηλώνει θαυμαστής του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Λούλα βλέπει τον Ρούμπιο ως «εχθρό» της Λατινικής Αμερικής
Βραζιλία 03.06.26

«Εχθρός» της Λατινικής Αμερικής ο Ρούμπιο, σύμφωνα με τον Λούλα

«Θανάσιμο εχθρό της Κούβας και άλλων λατινοαμερικάνικων κρατών», χαρακτήρισε ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα τον Μάρκο Ρούμπιο, μετά την απειλή των ΗΠΑ για επιβολή νέων δασμών κατά της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Γερμανία: Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας» στο Ντόρτμουντ
Γερμανία 03.06.26

Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας»

Ενας Σέρβος πιστεύεται ότι κρατά αιχμάλωτες τις τρεις κόρες του στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ, όπου έχει ταμπουρωθεί αφού αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και πυροβόλησε κατά αστυνομικών.

Σύνταξη
Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους
Πολωνία - Γερμανία 03.06.26

Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους

Στις 4 Ιουνίου οι αρμόδιοι υπουργοί μετανάστευσης της ΕΕ για να συναποφασίσουν για την ανανέωση της προστασίας των ουκρανών προσφύγων, την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ – «Συντριπτική» ιρανική απάντηση σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ
Μέση Ανατολή 03.06.26

Οι ΗΠΑ χτυπούν το νησί Κεσμ και το Ιράν επιτίθεται σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Νέος γύρος επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, με τις δυνάμεις των ΗΠΑ να χτυπούν το ιρανικό νησί Κεσμ και τους Φρουρούς της Επανάστασης να απαντούν με συντριπτικά πλήγματα κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies