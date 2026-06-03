Γερμανία: Ανδρας κρατά ομήρους 2 παιδιά – Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ντόρτμουντ
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ντόρτμουντ, όπου άνδρας κρατά ομήρους δύο παιδιά, αφού αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και πυροβόλησε κατά αστυνομικών.
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Ανδρας κρατά ομήρους δύο παιδιά – πιθανόν τα παιδιά του – σε διαμέρισμα στο Ντόρτμουντ, αφού νωρίτερα πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών οι οποίοι επιχείρησαν να τον συλλάβουν για απόπειρα ληστείας σε εστιατόριο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Στην πόλη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ενώ στελέχη της ειδικής μονάδας SEK διαπραγματεύονται με τον δράστη.
Ο ύποπτος αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και πυροβόλησε κατά αστυνομικών
Geiselnahme in Dortmund-Höchsten
Ein Mann hat sich am Dienstagabend in einer Wohnung im Dortmunder Stadtteil Höchsten verschanzt. Er soll zuvor einen Polizisten angeschossen und zwei kleine Kinder als Geiseln genommen haben.#dortmund #polizei #höchsten #geiselnahme #nrw pic.twitter.com/FbI7XpLZMM
— Finn Hartmann (@finnhartmann05) June 2, 2026
Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο ύποπτος προηγουμένως αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού εναντίον θαμώνων.
Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο και, όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει, πυροβόλησε από το εσωτερικό του οχήματος, και τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.
Κατόπιν κατέφυγε σε πολυκατοικία, όπου πιστεύεται ότι κρατάει ομήρους δυο παιδιά.
Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τον τόπο κατοικίας του.
Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από γυναίκα για την παρουσία του δράστη, η οποία δεν είναι γνωστό ως αυτό το στάδιο αν σχετίζεται μαζί του ή με τα παιδιά.
Ισχυρές δυνάμεις
Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ στελέχη της ειδικής μονάδας SEK βρίσκονται στο κτίριο και προσπαθούν να διαπραγματευθούν με τον ύποπτο, προκειμένου πριν απ’ όλα να απελευθερωθούν τα παιδιά.
Κατά τις πληροφορίες της Bild, ο ύποπτος είναι Σέρβος, πατέρας τριών παιδιών.
Πηγή: ΑΠΕ
- Γερμανία: Ανδρας κρατά ομήρους 2 παιδιά – Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ντόρτμουντ
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