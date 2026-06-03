Γερμανία: Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας» στο Ντόρτμουντ
Ενας Σέρβος πιστεύεται ότι κρατά αιχμάλωτες τις τρεις κόρες του στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ, όπου έχει ταμπουρωθεί αφού αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και πυροβόλησε κατά αστυνομικών.
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Τις τρεις κόρες του – 7, 10 και 12 ετών – πιστεύεται πως κρατά αιχμάλωτες στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ άνδρας 51 ετών από τη Σερβία, ο οποίος προηγουμένως αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο κι άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών που τον καταδίωκαν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Σε εξέλιξη προσπάθεια διαπραγματευτών της αστυνομίας να πείσουν τον δράστη να παραδοθεί
Geiselnahme in Dortmund-Höchsten
Ein Mann hat sich am Dienstagabend in einer Wohnung im Dortmunder Stadtteil Höchsten verschanzt. Er soll zuvor einen Polizisten angeschossen und zwei kleine Kinder als Geiseln genommen haben.#dortmund #polizei #höchsten #geiselnahme #nrw pic.twitter.com/FbI7XpLZMM
— Finn Hartmann (@finnhartmann05) June 2, 2026
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και η μητέρα τους, επίσης από τη Σερβία, λαμβάνει φροντίδα ειδικών ψυχολόγων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια διαπραγματευτών της αστυνομίας να πείσουν τον δράστη να παραδοθεί και να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα.
«Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των παιδιών», εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Ο άνδρας, αφού αποπειράθηκε ληστεία σε εστιατόριο, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού εναντίον θαμώνων, επιχείρησε να διαφύγει με αυτοκίνητο και, όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει, πυροβόλησε από το εσωτερικό του οχήματος και τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.
Αστυνομική επιχείρηση
Κατέφυγε κατόπιν σε διαμέρισμα, το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο τόπος κατοικίας του, κρατώντας τα τρία παιδιά του υπό την απειλή όπλου.
Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, με τη συνδρομή της ειδικής μονάδας SEK.
Πηγή: ΑΠΕ
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