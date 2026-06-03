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Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο χθες το βράδυ (3/6) παρασύρθηκε από όχημα που εξέρχονταν από χώρο στάθμευσης. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελίνας, στις Αχαρνές (Μενίδι) όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από γκαράζ το παρέσυρε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό εξόδου, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό και να παρασυρθεί.

Tο κοριτσάκι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Οι γιατροί δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της, ενώ η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή.