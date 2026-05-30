Τροχαίο με παράσυρση13χρονου κοριτσιού στο Πικέρμι
Ένα 13χρονο κορίτσι υπέστη κατάγματα και νοσηλεύεται όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο σε τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος του Πικερμίου.
Ένα 13χρονο κορίτσι στο Πικέρμι με τραυματίστηκε μετά από παράσυρση με αυτοκίνητο. Το ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μαραθώνος στη στροφή προς Διώνη, όταν λίγο πριν τις δέκα παρά τέταρτο, ένα κοριτσάκι προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο.
Την ίδια στιγμή ένα αυτοκίνητο περνούσε με πράσινο, με το κοριτσάκι να προσπαθεί να περάσει ενώ ήταν κόκκινο το φανάρι για τους πεζούς.
Για καλή τύχη του κοριτσιού η οδηγός του αυτοκινήτου δεν έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και σταμάτησε επιτόπου. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η οδηγός εγκατέλειψε το κορίτσι, αλλά αντιθέτως η αλήθεια είναι έσπευσε να βοηθήσει το παιδί και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.
Η 13χρονη είναι καλά στην υγεία της
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 13χρονη βρίσκεται στο Παίδων και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι και στο πόδι, αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου. Βρίσκεται φυσικά σε κατάσταση σοκ από όλα όσα συνέβησαν.
Οι περίοικοι ανέφεραν στην κάμερα του MEGA, ότι υπάρχει σχολείο περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο του ατυχήματος και καθημερινά περνάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα από την περιοχή. Σε πολλές περιπτώσεις αυτά αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και αυτό που ζητούν είναι να δημιουργηθεί μία πεζογέφυρα για να μην υπάρξουν άλλα ατυχήματα ή ακόμα χειρότερα δυστυχήματα.
Ο μεγαλύτερος φόβος της γειτονιάς είναι ειδικά τις ώρες που τα παιδιά αποχωρούν από το σχολείο τους και φεύγουν κατά δεκάδες, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος ατυχήματος, συνδυαστικά όπως εννοείται από οδηγούς που κινούνται ταχύτερα ή παιδιά που τυχόν δείχνουν ελλιπή προσοχή στον δρόμο, επιστρέφοντας με τους συμμαθητές τους στις οικίες τους.
