Οριστικά και αμετάκλητα ένοχοι οι καταδικασθέντες για το Μάτι – Τι ισχύει με τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 29 Μαΐου 2026, 16:36

Οριστικά και αμετάκλητα ένοχοι οι καταδικασθέντες για το Μάτι – Τι ισχύει με τα ελαφρυντικά

«Σφραγίδα ενοχής» από τον Άρειο Πάγο για τους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη.

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
«Παράθυρο» για την συντομότερη αποφυλάκιση των καταδικασθέντων για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι ανοίγει με την απόφασή του ο Άρειος Πάγος, που κατέστησε όμως αμετάκλητη την ενοχή των κατηγορουμένων, οι οποίοι με πράξεις ή παραλείψεις τους συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Με την απόφασή τους οι ανώτατοι δικαστές έθεσαν οριστικά και αμετάκλητα σφραγίδα ενοχής, απορρίπτοντας τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν ασκηθεί μετά την καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου της Αθήνας, που έκρινε σε δεύτερο βαθμό την σοβαρή υπόθεση.

Τι ισχύει για τα ελαφρυντικά

Ωστόσο, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, όπως προκύπτει από το διατακτικό της (σ.σ. αναμένεται η δημοσίευση του πλήρους σκεπτικού) αναιρεί εν μέρει την απόφαση του Εφετείου ως προς το μέρος της που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου για τους Σωτήρη Τερζούδη (τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής), Βασίλη Ματθαιόπουλο (τότε υπαρχηγός) και Ιωάννη Καπάκη (τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας).

«Αναιρεί εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση του Α΄Τριμ. Εφ. Πλημ/των Αθηνών ως προς το μέρος της που αφορά την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του αρθρ. 84 παρ. 2 στοιχ α. ΠΚ στον καθένα από τους τρεις πρώτους αναιρεσείοντες, Σ, αλλά και σε περίπτωση παραδοχής της ως προς τις επιβληθείσες στον καθένα απ αυτούς ποινές φυλάκισης, καθώς επίσης και τις συνολικές ποινές φυλάκισης που καθορίστηκαν σε βάρος των τριών πρώτων αναιρεσειόντων, όπως και για την ορισθείσα εκ μέρους του καθενός από αυτούς εκτιτέα ποινή φυλάκισης» αναφέρει η απόφαση 694/2026 που παραπέμπει την υπόθεση ως προς σκέλος του ελαφρυντικού και των ποιων πίσω στο Εφετείο για επανεκδίκαση.

Υπενθυμίζεται, ότι με βάση την εφετειακή απόφαση που είχε εκδοθεί περίπου ένα χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2025, το δικαστήριο είχε επιβάλλει ποινή 340 ετών, με εκτιτέα τα 5 έτη, στους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη (τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οδηγώντας τους στη φυλακή.

«Για τους 4 κατηγορούμενους επιβάλλεται η ποινή άνευ αναστολής, άνευ μετατροπής καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και θα αιτιολογήσουμε στην απόφαση μας περαιτέρω» είχε πει τότε η πρόεδρος του δικαστηρίου.

Ωστόσο, μετά την εν μέρει αναίρεση της απόφασης του Αρείου Πάγου η υπόθεση θα επιστρέψει πίσω στο Εφετείο το οποίο με διαφορετική σύνθεση θα κρίνει το ζήτημα της αναγνώρισης του αιτηθέντος εκ μέρους των καταδικασθέντων ελαφρυντικoύ του σύννομου βίου.

Και αυτό, όπως εκτιμάται από νομικούς, μπορεί να οδηγήσει νωρίτερα εκτός της φυλακής τους καταδικασθέντες για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

