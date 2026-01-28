Μάτι: Την απόρριψη των αιτήσεων για μείωση ποινής προτείνει η εισαγγελέας

Mε την παρουσία πολλών συγγενών θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και εγκαυματιών συζητήθηκε σήμερα στον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης που έχουν καταθέσει τρεις από τους βασικούς κατηγορούμενους που βρίσκονται στη φυλακή καθώς και ο ηλικιωμένος από την αυλή του οποίου ξεκίνησε η φωτιά στις 23 Ιουλίου 2018.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επί χρόνια διένυσαν με αξιοπρέπεια τη διαδρομή στα προηγούμενα ποινικά δικαστήρια βρέθηκαν σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο για τη μνήμη των δικών τους συγγενών που τόσο άδικα και με μαρτυρικό τρόπο έχασαν τη ζωή τους από εγκληματικές παραλείψεις της Πολιτείας που τους άφησε εντελώς απροστάτευτους.

Η εισαγγελέας του Ποινικού Τμήματος Νίκη Αναστασία Μουζάκη στην αγόρευση της ζήτησε να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης των τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι που έχουν καταδικαστεί για τη φονική πυρκαγιά ζητούν να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, αιτουμενοι μεταξύ άλλων τη μείωση της ποινής που τους επιβλήθηκε.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Τερζούδης, τον υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο,τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη και τον κάτοικο που καταδικάστηκε για τον εμπρησμό..

Οι τρεις πρώτοι παραμένουν στη φυλακή και επικαλούνται μια σειρά λόγων αναιρέσεως της απόφασης του Εφετείου, όπως τη μη επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση, ότι κακώς δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, όπως του συννομου βίου, ενώ ισχυρίστηκαν ότι κακώς δεν μετατράπηκε η ποινή τους σε χρηματική, όπως είχε συμβεί στη δίκη σε πρώτο βαθμό.

Αιτήματα που η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθούν, αναφέροντας ότι «η απόφαση είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών».

Από την πλευρά τους οι συνήγοροι των τεσσάρων κατηγορουμένων αντελεξαν, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Εφετείου πάσχει ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και ως προς το σκέλος της αιτιολογίας της.

Σε δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, ζητούν από τη δικαιοσύνη να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου. «Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν και το δικαίωμα άλλων να ζούν με εμφανή τα σημάδια στο σώμα και την ψυχή τους ανέφεραν σε δηλώσεις τους συγγενείς θυμάτων περιμένοντας από τη δικαιοσύνη να γράψει με τη απόφαση της τον επίλογο σε αυτή την τραγική υπόθεση που πλήρωσαν με τη ζωή τους 104 συνανθρωποί μας.

Οι ανώτατοι δικαστές αφού άκουσαν τις απόψεις που διατυπώθηκαν και από τις δύο πλευρές τους έδωσαν δικαίωμα με ει τη Δευτέρα να καταθέσουν το υπόμνημα με τα επιχειρήματα τους και επιφυλάχθηκαν να εκδώσουν την απόφαση τους.