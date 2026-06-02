Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος επί της οδού Σκουφά στο Κολωνάκι
Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα στο Κολωνάκι.
Συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο γνωστού καταστήματος με είδη χαρτικών επί της οδού Σκουφά απέναντι από τον ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΚΟΥΦΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ #viral #athens pic.twitter.com/JocCG7piwt
— NORTH STAR (@Osiaosiaosia) June 2, 2026
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Στην ευρύτερη περιοχή είναι έντονη η μυρωδιά του καμένου λόγω και του πυκνού καπνού που συνεχίζει να βγαίνει από το υπόγειο.
Λόγω της κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων έχουν κλείσει οι γύρω δρόμοι στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα η οδός Σκουφά από το ύψος της Ομήρου, η Λυκαβηττου από το ύψος της Σόλωνος και η Δημοκρίτου από το ύψος της Σόλωνος.
