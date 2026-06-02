Με το πρωτάθλημα στο πόλο ο Ολυμπιακός μετράει 346 τίτλους!
Ο Ολυμπιακός κπανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήγματος πόλο γυναικών και κατέκτησε τον νούμερο 346 τίτλο του στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.
Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού επικράτησε me 9-7 της Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο του Λαιμού, έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα.
Αυτό ήταν το 16ο πρωτάθλημα για τα «ερυθρόλευκα» κορίτσια και 33ο συνολικά τίτλος για τη γυναικεία ομάδα πόλο του πειραϊκού συλλόγου, που έχει επίσης 7 Κύπελλα, 3 ελληνικά Super Cup, 3 Len Euroleague, 1 Len Trophy και 1 Len Super Cup.
Με αυτό το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός μάλιστα έφτασε τους 346 τίτλους στα πέντε βασικά ολυμπιακά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ, χάντμπολ), με τους Πειραιώτες να προσθέτουν ένα ακόμα τρόπαιο στη φετινή τους συγκομιδή.
Αναλυτικά, οι 346 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα:
Ποδόσφαιρο 84
Conference League: 1
Βαλκανικό κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα: 48
Κύπελλα: 29
Super Cup Ελλάδας: 5
Πόλο Ανδρών 75
LEN Champions League: 2
LEN Super Cup: 1
Πρωταθλήματα: 40
Κύπελλα: 27
Super Cup: 5
Βόλεϊ Ανδρών 66
Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 32
Κύπελλα: 18
League Cup: 8
Super Cup: 5
Μπάσκετ Ανδρών 36
Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4
Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15
Κύπελλα Ελλάδας: 12
Super Cup Ελλάδας: 4
Πόλο Γυναικών 33
Len Euroleague: 3
Len Trophy: 1
Len Super Cup: 3
Πρωταθλήματα: 16
Κύπελλα: 7
Super Cup: 3
Βόλεϊ Γυναικών 22
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 11
Σούπερ Καπ: 1
Μπάσκετ Γυναικών 16
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 6
Super Cup: 1
Χάντμπολ Ανδρών 14
Πρωταθλήματα: 6
Κύπελλα: 4
Super Cup: 4
