ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα μειωμένης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις στη Θάλασσα της Βαλτικής, καθώς οι συγκρούσεις σε άλλες περιοχές αποσπούν τα πλοία από την περιοχή, ενώ η άσκηση θα στείλει ένα μήνυμα ενότητας και ισχύος στην Ρωσία, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ετήσια άσκηση, η οποία διεξάγεται εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες, από το 1971, συγκεντρώνει περίπου 20 πλοία από 15 χώρες με περίπου 6.000 άτομα προσωπικό – περίπου το ήμισυ του μεγέθους των περσινών ασκήσεων – σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή της Βαλτικής.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι μια μειωμένη παρουσία αντικατοπτρίζει περισσότερο τις επιχειρησιακές πραγματικότητες και όχι μια μειωμένη δέσμευση, καθώς ναυτικές δυνάμεις της Δύσης έχουν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ στη Μέση Ανατολή και στην Αρκτική.

Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney, παρά τις επί μήνες σφοδρές επικρίσεις στο ΝΑΤΟ από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τα σχέδια για περικοπή των αμερικανικών δεσμεύσεων έναντι της Συμμαχίας.

Ενώ η άσκηση που διεξάγεται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν έχει σχεδιασθεί ως άμεση απάντηση στα τρέχοντα γεγονότα, ο Γερμανός ναύαρχος Στέφαν Χάις δήλωσε ότι η χρονική συγκυρία ενισχύει αναπόφευκτα την πολιτική της σημασία.

«Σε αυτή την περίοδο, αποτελεί ένδειξη της δύναμης της Συμμαχίας το γεγονός ότι διεξάγεται μια μεγάλης κλίμακας άσκηση, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με ευρεία συμμετοχή του ΝΑΤΟ», δήλωσε και προσέθεσε: «Είναι ένδειξη της ενότητας και της δύναμης της Συμμαχίας, και εδώ αναφέρομαι σε όλους τους συμμάχους».

Ως Διοικητής της Επιχειρησιακής Δύναμης της Βαλτικής, ο Χάις είναι επικεφαλής ενός πολυεθνικού ναυτικού αρχηγείου για τη Βαλτική Θάλασσα, το οποίο ιδρύθηκε από την Γερμανία στην παραθαλάσσια πόλη του Ρόστοκ το 2024, σε μια περίοδο αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την περιοχή, καθώς αυξάνονταν οι εντάσεις με την Ρωσία.

Το αρχηγείο του είναι σε θέση να ηγηθεί των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στη Βαλτική Θάλασσα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Ρωσία και θα το πράξει κατά τις επικείμενες ασκήσεις BALTOPS, οι οποίες παραδοσιακά προγραμματίζονται από τις ΗΠΑ.

Η διασφάλιση των θαλάσσιων οδών είναι ζωτικής σημασίας για τις προμήθειες των χωρών της Βαλτικής

Η άσκηση BALTORS θα ξεκινήσει με ασκήσεις στη δυτική Βαλτική προτού κατευθυνθεί προς τα ανατολικά για να προσομοιώσει τον ανεφοδιασμό και την προστασία των ελεύθερων θαλάσσιων διαδρομών γύρω από το σουηδικό νησί Γκότλαντ, ένα σημαντικό θέμα για το ΝΑΤΟ καθώς η στρατηγική σημασία της περιοχής έχει αυξηθεί.

Οι θαλάσσιες διαδρομές ανοιχτής θάλασσας θεωρούνται ζωτικής σημασίας, ιδίως για τον εφοδιασμό των κρατών της Βαλτικής – τα οποία συνδέονται μόνο μέσω ενός στενού χερσαίου διαδρόμου που ανήκει σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ – σε περίπτωση κρίσης.

«Οι ελεύθερες θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας – αυτό είναι το βασικό», τόνισε ο Χάις, επισημαίνοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί τόσο η στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα όσο και η εμπορική ναυτιλία.

Ερωτηθείς για τα περιστατικά που έχουν συμβεί στο παρελθόν στις χώρες της Βαλτικής και τα οποία δυτικοί αξιωματούχοι αποδίδουν στην Ρωσία, ο Χάις δήλωσε ότι δεν αναμένει η Μόσχα να ξεπεράσει το όριο που θα ενεργοποιούσε τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, γνωστή ως Άρθρο 5, ακόμη και αν οι εντάσεις παραμένουν έντονες.

«Θα υποθέσω ότι η Ρωσία θα παραμείνει κάτω από το όριο του Άρθρου 5, αν επιδιώξει να μας δοκιμάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.