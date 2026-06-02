Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 24χρονου συμπατριώτη του, η ακρωτηριασμένη σορός του οποίου είχε εντοπιστεί πριν από 4 χρόνια στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας, στο βορειοδυτικό τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Είχε προηγηθεί πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος και το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κίνητρο της ανθρωποκτονίας φέρεται να ήταν η ερωτική σχέση που είχε αναπτύξει το θύμα με τη σύντροφο του κατηγορούμενου.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται άλλοι τρεις συμπατριώτες του. Ο 24χρονος φαίνεται να απήχθη και να δολοφονήθηκε σε περιοχή του Καλοχωρίου. Στη συνέχεια, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος, αφαιρώντας μικρή βάρκα από τον τόπο της δολοφονίας και ρίχνοντας τη σορό στη θάλασσα, αφού προηγουμένως είχαν δέσει πάνω της βαρίδια.

Η ακρωτηριασμένη σορός του 24χρονου είχε βρεθεί στα νερά του Θερμαϊκού, χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα, γεγονός που είχε δυσχεράνει σημαντικά την ταυτοποίηση και την έρευνα των Αρχών. Η ταυτοποίηση του πτώματος επιτεύχθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και εργαστηριακής ανάλυσης.

Απολογούμενος ενώπιον της ανακρίτριας, ο 37χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Οι εξηγήσεις, όμως, που έδωσε δεν έπεισαν τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, που τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.