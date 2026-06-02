Πάτρα: «Νομίζαμε ήταν πλάκα» λένε οι φίλοι του 17χρονου που σκοτώθηκε μαζί με τον πατέρα του σε τροχαίο
Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πουν αύριο Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας
Σε σοκ εξακολουθεί να παραμένει η τοπική κοινωνία στην Πάτρα και την Αρχαία Ολυμπία μετά τον τραγικό θάνατο ενός πατέρα και του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα.
Αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου θα τελεστεί η κηδεία του πατέρα και του γιου του. Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Τι λένε οι φίλοι του 17χρονου
Φίλος και συναθλητής του αδικοχαμένου 17χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο μαζί με τον πατέρα του, λέει ότι όταν το έμαθε δεν μπορούσε να το πιστέψει. Μάλιστα όπως είπε, νόμιζε ότι του έκαναν πλάκα.
«Ήταν το καλύτερο παιδί, ήμασταν συμμαθητές και συναθλητές, ήμασταν δύο χρόνια στην Παναχαϊκή, από φέτος ήμασταν μαζί και στο σχολείο, σε διαφορετική τάξη αλλά στα διαλείμματα ήμασταν μαζί, τα λόγια είναι περιττά, όλοι μείναμε άφωνοι δε το πιστεύαμε, νομίζαμε ότι ήταν πλάκα, ότι κάποιος μας κάνει αστείο, δυστυχώς ήταν πραγματικότητα, δύο άνθρωποι έφυγαν», λέει συγκινημένος ο φίλος του μιλώντας στο Tempo24.
Πώς συνέβη το τροχαίο
Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Τόφαλος, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος και ο 17χρονος γιος του, εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και κατέληξε στα κιγκλιδώματα.
Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο 17χρονος σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.
Στο σημείο επικράτησε πανικός, η κυκλοφορία διεκόπη και με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο φορούσαν κράνος.
Προανάκριση για την εξακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.
