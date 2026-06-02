Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα των Μαθηματικών για τα ΕΠΑΛ

Οι Πανελλαδικές συνεχίστηκαν σήμερα με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα Μαθηματικά.

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Σύμφωνα με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, τα σημερινά θέματα των Μαθηματικών ΕΠΑΛ μπορούν να χαρακτηριστούν βατά, και σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα. Δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ούτε ασυνήθιστες τεχνικές δυσκολίες. Η δομή τους ακολουθήσε το γνωστό μοτίβο των τελευταίων ετών.

Τα επόμενα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ την Πέμπτη 4 Ιουνίου είναι τα εξής:

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αύριο Τετάρτη οι Πανελλαδικές θα συνεχιστούν στα ΓΕΛ με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά, στα Μαθηματικά και τη Βιολογία ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού.