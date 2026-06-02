Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της

Τίτλους τέλους στην πορεία της Νέας Αριστεράς στη Βουλή βάζει η επίσημη αποχώρηση 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας καθώς ο αριθμός των μελών της πέφτει σε 4.

Με επιστολές που έστειλαν στο πρόεδρο της Βουλής οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, αλλά και Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτιου ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίηση τους και μοιραία οδηγούν τη ΝΕΑΡ σε κοινοβουλευτική διάλυση.

Μάλιστα η κ. Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και τη θέση της στον Δυτικό τομέα της Αθήνας παίρνει ο πρώην υπουργός, Γιάννης Δραγασακης ( ή ο κ. Βίτσας αν αρνηθεί την έδρα).

Το κόμμα ιδρύθηκε μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την εκλογή του Στεφάνου Κασσελάκη στην προεδρία τον Δεκέμβρη του 2023, έφτασε να αριθμεί 12 βουλευτές ( έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί ο Φερχάντ Οζγκιούρ) αλλά δεν άντεξε τις ανακατατάξεις που φέρνουν στο πολιτικό σύστημα τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Σε κείμενο που υπογράφουν μαζί με 150 συνολικά στελέχη της ΝΕΑΡ που αποχωρούν, κάνουν λόγο για έναν κύκλο που κλείνει και επισημαίνουν: « Σήμερα, βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει ηπλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί. Διαφωνούμε,όμως, στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα.

Σήμερα, οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απαίτηση για συσπείρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Αν η Αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία».

Οι επιστολές παραίτησης των 7 θα ανακοινωθούν επίσημη στην Ολομέλεια την Τέταρτη εξέλιξη που θα αυξήσει τον αριθμό των ανεξάρτητων στους 40 και θα μειώσει τον αριθμό των κοινοβουλευτικών ομάδων σε 7.

Οι εναπομείναντες βουλευτές της ΝΕΑΡ, Τσακαλώτος, Δρίτσας, Αναγνωστοπουλου, Πέρκα ανεξάρτητα από τη συνέχιση της πολιτικής τους δράσης θεωρούνται και αυτοί ανεξάρτητοι καθώς το κόμμα χάνει συνολικά τα προνόμια λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ( γραφεία, δικαίωμα οργανωμένης τοποθέτηση προέδρου και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στην Ολομέλεια αλλά και συμμετοχή σε επιτροπές και τη Διάσκεψη των προέδρων).

