Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
02.06.2026 | 12:51
Η ποινή-ρεκόρ στον Βαγιέχο προκαλεί παγκόσμιο διάλογο
Άλλα Αθλήματα 02 Ιουνίου 2026, 12:10

Νέο κύμα αντιδράσεων μετά το πρόστιμο των 65.000 ευρώ

Γιώργος Μαζιάς
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Το Roland Garros 2026 συνεχίζει να απασχολεί τη διεθνή επικαιρότητα όχι μόνο για τα αγωνιστικά του γεγονότα, αλλά και για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο γύρω από τον σεβασμό, την ισότητα και τη συμπεριφορά των αθλητών στο σύγχρονο τένις.

Ο Παραγουανός τενίστας Αδόλφο Ντάνιελ Βαγιέχο τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 65.000 δολαρίων (περίπου 57.000 ευρώ), μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ σε Grand Slam διοργάνωση, μετά τις δηλώσεις που έκανε εις βάρος της Βραζιλιάνας διαιτητού Άνα Καρβάλιο έπειτα από την ήττα του στον δεύτερο γύρο από τον Γάλλο Μουάζ Κουαμέ. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε από τη διεύθυνση του τουρνουά και τη Γαλλική Ομοσπονδία Τένις, οι οποίες χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του «απαράδεκτες» και αντίθετες με τις αξίες του αθλήματος.

Η δήλωση που πυροδότησε την κρίση

Μετά τον δραματικό αγώνα των σχεδόν πέντε ωρών στο Suzanne Lenglen, ο Βαγιέχο υποστήριξε ότι ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι «έπρεπε να διευθυνθεί από άνδρα διαιτητή», ισχυριζόμενος ότι η Καρβάλιο δεν είχε την απαραίτητη «δύναμη» για να ελέγξει το έντονα φιλογαλλικό κοινό. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση κατακραυγή, καθώς θεωρήθηκαν σεξιστικές και προσβλητικές απέναντι στις γυναίκες αξιωματούχους του αθλήματος.

Σκληρή γραμμή από το Roland Garros

Η αντίδραση των διοργανωτών ήταν άμεση και ιδιαίτερα αυστηρή. Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι του τουρνουά υπογράμμισαν ότι η επάρκεια ενός διαιτητή δεν καθορίζεται από το φύλο του αλλά από τον επαγγελματισμό και την ικανότητά του να διευθύνει αγώνες στο υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, εξέφρασαν την πλήρη στήριξή τους προς την Άνα Καρβάλιο και όλους τους διαιτητές της διοργάνωσης.

Η διευθύντρια του τουρνουά, Amélie Mauresmo, δήλωσε ότι το πρόστιμο είχε σκοπό να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως τέτοιου είδους σχόλια δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά στο σύγχρονο τένις.

Η απολογία δεν ανέκοψε τις αντιδράσεις

Μπροστά στο κύμα κριτικής, ο Βαγιέχο προχώρησε σε δημόσια απολογία μέσω των κοινωνικών δικτύων, υποστηρίζοντας ότι μίλησε εν βρασμώ ψυχής και ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει προσωπικά τη διαιτητή ή τις γυναίκες γενικότερα. Παράλληλα αναγνώρισε τον επαγγελματισμό της Καρβάλιο και εξέφρασε τη διάθεσή του να διδαχθεί από το περιστατικό. Ωστόσο, η συγγνώμη του δεν στάθηκε αρκετή για να ανατρέψει την απόφαση των διοργανωτών.

Έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο του τένις

Η υπόθεση κυριάρχησε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί πρώην αθλητές, σχολιαστές και φίλαθλοι χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του ξεπερασμένες και ασύμβατες με τις σύγχρονες αξίες του αθλητισμού. Σε διαδικτυακές κοινότητες του τένις, η πλειονότητα των σχολίων υποστήριξε την απόφαση του Roland Garros, με αρκετούς να θεωρούν ότι το πρόστιμο ήταν απολύτως δικαιολογημένο και άλλους να ζητούν ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις.

Το παράδοξο είναι ότι ο Βαγιέχο πέτυχε στο Παρίσι την καλύτερη πορεία της καριέρας του σε Grand Slam. Ωστόσο, η εξαιρετική αγωνιστική του παρουσία επισκιάστηκε πλήρως από τη διαμάχη που ακολούθησε. Αντί να συζητιέται για την πρόοδό του στο κορυφαίο επίπεδο, το όνομά του συνδέθηκε με μία από τις πιο πολυσυζητημένες πειθαρχικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Την ίδια στιγμή, ο νεαρός Μουάζ Κουαμέ συνέχισε να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, μετατρέποντας τον αγώνα απέναντι στον Βαγιέχο σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες της φετινής διοργάνωσης.

Η υπόθεση Βαγιέχο φαίνεται πως θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια. Η στάση της Γαλλικής Ομοσπονδίας Τένις δείχνει ότι τα Grand Slam δεν είναι πλέον διατεθειμένα να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά ως απλές «εκρήξεις της στιγμής». Αντίθετα, επιδιώκουν να προστατεύσουν το κύρος των αξιωματούχων, να ενισχύσουν την ισότητα και να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον όπου ο σεβασμός θεωρείται αδιαπραγμάτευτη αξία.

Για τον Βαγιέχο, η ποινή-ρεκόρ θα παραμείνει αναπόσπαστο κομμάτι της παρουσίας του στο Roland Garros 2026. Για το ίδιο το τουρνουά, όμως, η υπόθεση αποτελεί μια ξεκάθαρη δήλωση αρχών: στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου τένις, οι διακρίσεις και οι σεξιστικές τοποθετήσεις δεν έχουν θέση.

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 02.06.26

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο ετών.

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Βάιος Μπαλάφας
Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00.

Βάιος Μπαλάφας
O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά μετοχικό ποσοστό στην Γκενκ μέσω της NXTPLAY, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον σύλλογο όπου ξεκίνησαν όλα

Γιώργος Μαζιάς
«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
InShorts 02.06.26

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις
Αγία ΑΙ 02.06.26

Την ώρα που εκκλησίες και θρησκείες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να προσεγγίσουν τους πιστούς, εκείνη φαίνεται ότι τις προδίδει. Ελάχιστες από τις συμβουλές που δίνει περιλαμβάνουν την πίστη στα θεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Magnifica Humanitas 02.06.26

Στην πρώτη του εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επικαλείται τον Γκάνταλφ του Τόλκιν και προειδοποιεί για τους κινδύνους της συγκέντρωσης τεχνολογικής ισχύος στα χέρια λίγων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 02.06.26

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο ετών.

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Κόσμος 02.06.26

Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νάσος Αθανασίου: Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο – «Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής»
Ελλάδα 02.06.26

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και στους συναδέλφους που τον γνώρισαν - Ο αποχαιρετισμός της ΕΣΗΕΑ

Η Charli xcx μας συστήνει τη θρυλική παρέα της (και το νέο της άλμπουμ)
Έρχεται αλλαγή; 02.06.26

Η Charli xcx αποκάλυψε ότι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Music, Fashion, Film», δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
«Υπερβαίνει τα σύνορα» 02.06.26

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζει ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αφορά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

