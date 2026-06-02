Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ζουμπκόφ – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή

Στην τελική ευθεία έχει μπει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ, καθώς ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής είναι ήδη στην Αθήνα και περνάει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ ταξίδεψε για την πρωτεύουσα και περνάει από το πρωί της Τρίτης τις ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της ΑΕΚ, κάτι που είχε προαναγγείλει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ζουμπκόφ έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την Ένωση, σε μια μεταγραφή που ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ζουμπκόφ έχει καταγράψει πολυετή παρουσία με τη φανέλα της Σαχτάρ Ντόνετσκ, γεγονός που υπογραμμίζει την ποιότητα και την εμπειρία που φέρνει στην ομάδα.

Η καριέρα του Ζουμπκόφ

O Ζουμπκόφ αγωνίζεται και στις δυο πλευρές τις μεσοεπιθετικής γραμμής όσο και πίσω από τον φορ με την ίδια ευχέρεια, έχει ύψος 1,82μ. και είναι αριστεροπόδαρος.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Σαχτάρ, το 2018 παραχωρήθηκε δανεικός στη Μαριούπολ για να πάρει αγωνιστικό χρόνο κι επέστρεψε στην ομάδα του Ντόνετσκ το 2019 για να παραχωρηθεί δανεικός εκ νέου, αυτή τη φορά στη Φερεντσβάρος, η οποία το 2020 τον έκανε δικό της.

Το 2022 η Σαχτάρ τον αγόρασε ξανά, για να τον παραχωρήσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ τον Φεβρουάριο του 2025 στην Τραμπζονσπόρ.

Ο Ζουμπκόφ είναι 45 φορές διεθνής με την Ουκρανία κι έχει πετύχει 3 γκολ ενώ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε 37 συμμετοχές με 4 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ.