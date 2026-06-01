Ο Γκουαρντιόλα είπε «όχι» στον Μπέκαμ

Τα όνειρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ για την Ίντερ Μαϊάμι δεν έχουν «ταβάνι» καθώς ο ισχυρός άνδρας της αμερικάνικης ομάδας, είναι έτοιμος για νέες μεγάλες κινήσεις, με σκοπό φυσικά να γιγαντώσει ακόμα περισσότερο την επένδυσή του, στον σύλλογο.

Φαίνεται όμως πως ο παλαίμαχος σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πρέπει να «οπλιστεί» με υπομονή σε ότι αφορά τον στόχο πρόσληψης του Πεπ Γκουαρντιόλα στην τεχνική ηγεσία της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Καταλανός τεχνικός αποχώρησε από την Μάντσεστερ Σίτι μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στον πάγκο του αγγλικού συλλόγου και ο Μπέκαμ θέλησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, κάνοντας μια δελεαστική πρόταση στον Γκουαρντιόλα.

Να ξανασμίξει με τον Λιονέλ Μέσι, αυτή την φορά όμως στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Θα ήταν μια κίνηση που θα «τάραζε τα νερά» σε επίπεδο μάρκετινγκ και θ’ απέφερε μεγάλα έσοδα στα ταμεία του αμερικανικού συλλόγου.

Ο Μπέκαμ βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή για την Ίντερ Μαϊάμι, μετά την παραίτηση του Χαβιέ Μασεράνο και ο συνιδιοκτήτης της ομάδας ήθελε να δει τον Γκουαρντιόλα ξανά μαζί με τον Μέσι.

Η αλήθεια είναι πως ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ πέρασε το… μήνυμα στον Γκουαρντιόλα και η πρόταση ήταν δίχως άλλο εντυπωσιακή, αλλά η απάντηση που δόθηκε από την πλευρά του Καταλανού προπονητή δεν ήταν αυτή που θα επιθυμούσε ο Μπέκαμ.

Ο Γκουαρντιόλα απάντησε αρνητικά, τουλάχιστον σε ότι αφορά την παρούσα φάση, καθώς δεν θέλει να εργαστεί τον επόμενο χρόνο.

Επιθυμία του είναι να περάσει χρόνο με την οικογένειά του και γι’ αυτό τον λόγο σκοπεύει να μείνει μακριά από τους πάγκους την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Λιονέλ Μέσι ήθελε να συνεργαστεί ξανά με τον Γκουαρντιόλα και γι’ αυτό άλλωστε και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε την εξαιρετική πρόταση στον πρώην τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι και της Μπαρτσελόνα.

Η άρνηση όμως του Γκουαρντιόλα δεν φαίνεται ν’ αποθαρρύνει τον Μπέκαμ και θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως η Ίντερ Μαϊάμι δεν αφήνει στην… άκρη το πρότζεκτ με τον Καταλανό τεχνικό.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επόμενος «σταθμός» στην προπονητική καριέρα του Γκουαρντιόλα, αναμένεται να είναι κάποια Εθνική ομάδα.

Ο ίδιος άλλωστε έχει δηλώσει στο παρελθόν πως θα ήθελε πριν αποσυρθεί από τους πάγκους, ν’ αναλάβει τις τύχες μιας Εθνικής ομάδας και να ζήσει την τελική φάση ενός Μουντιάλ.