Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο ελληνικό πόλο

Oι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν του Παναθηναϊκού με 17-12 στο Παπαστράτειο, έκαναν το 3-0 στους τελικούς της Waterpolo League Ανδρών και κατέκτησαν το πρωτάθλημα για 40ή φορά στην ιστορία τους!

Αυτή ήταν η 14η συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Πειραιώτες, οι οποίοι διατήρησαν σερί που τρέχουν από το 2012. Ο Ολυμπιακός έχει σηκώσει 26 από τα 28 τελευταία πρωταθλήματα, με μοναδικές εξαιρέσεις αυτά του Εθνικού (2006) και της Βουλιαγμένης (2012).

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη διαφορά

Ο Ολυμπιακός αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης ανδρών και η απόσταση που τον χωρίζει από κάθε άλλο σύλλογο αποτυπώνεται στα τρόπαια που έχει κατακτήσει. Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της περιόδου 2025-26, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τα 40 πρωταθλήματα Ελλάδας, αριθμό-ρεκόρ για το ελληνικό πόλο, ενώ παράλληλα έχουν κατακτήσει 27 Κύπελλα Ελλάδας και 5 Σούπερ Καπ Ελλάδας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν κατακτήσει δύο Champions League (2002 και 2018) και ένα Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το ελληνικό πρωτάθλημα σε προσωπική του υπόθεση, διαδεχόμενος τον Εθνικό που έχει 38 πρωταθλήματα, κατακτώντας αλλεπάλληλους τίτλους και δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες δυναστείες που γνώρισε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός.

Η χρονιά – ορόσημο

Η κορυφαία στιγμή στην ιστορία του τμήματος ήρθε το 2002. Εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός πέτυχε το απόλυτο, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Ελλάδας, το Κύπελλο Ελλάδας, το Champions League και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ολοκληρώνοντας ένα ιστορικό καρέ τίτλων. Η κατάκτηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη αποτέλεσε ορόσημο όχι μόνο για τον σύλλογο αλλά και για το ελληνικό πόλο συνολικά, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ελληνική ομάδα ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης στο άθλημα.

Το 2002 παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο λαμπρές χρονιές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ο Ολυμπιακός δεν αρκέστηκε στην εγχώρια κυριαρχία, αλλά κατάφερε να επιβληθεί και απέναντι στις παραδοσιακές υπερδυνάμεις της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Σήμερα, με 40 πρωταθλήματα, 27 κύπελλα, 5 Σούπερ Καπ, 2 Champions League και 1 Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ο Ολυμπιακός διαθέτει την πιο πλούσια τροπαιοθήκη στην ιστορία του ελληνικού πόλο ανδρών. Οι αριθμοί αυτοί, σε συνδυασμό με τη συνεχή παρουσία του στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δικαιολογούν απόλυτα τον χαρακτηρισμό του ως του αδιαμφισβήτητου κυρίαρχου της ελληνικής υδατοσφαίρισης.