Τα επόμενα βήματα της Μαρίας Καρυστιανού – Το πρόγραμμα, ο «πρωινός καφές» και ο «τσάρος της οικονομίας

Μπορεί τα φλας της δημοσιότητας να έχουν πέσει πάνω στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στον πόλεμο που εξελίσσεται στο μέτωπο της κεντροαριστεράς όμως οι εξελίξεις στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τρέχουν.

Η ίδια, το στενό της επιτελείο, οι επικεφαλής των επιτροπών αλλά και οι οργανώσεις βάσεις δουλεύουν από κοινού με στόχο την άμεση συγκρότηση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» σε κόμμα με οργανώσεις, πρόγραμμα και θέσεις.

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις για τις θέσεις

Το απόλυτο ζητούμενο για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τη δοσμένη στιγμή είναι η παραγωγή ενός προγράμματος, δηλαδή η μετατροπή της ιδρυτικής διακήρυξης σε συγκεκριμένες θέσεις.

Όπως πληροφορούμαστε η διαδικασία που ακολουθούν για την έκδοση των θέσεων αυτών είναι διαμετρικά αντίθετη με αυτή που ακολουθούν άλλα κόμματα όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν.

Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή των θέσεων του κόμματος ξεκινά από τη βάση, καθώς οι οργανώσεις είναι αυτές που στέλνουν τις θέσεις τους στις αρμόδιες επιτροπές. Εκεί, γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα και μια συλλογή των προτάσεων ώστε να χωριστούν στους τομείς που έχει θέσει η ιδρυτική διακήρυξη.

Όταν μορφοποιηθούν, τότε θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του κόμματος και εκεί θα τεθούν στην ψήφο του κόσμου. Με αυτό το τρόπο επισημαίνουν πως θα πετύχουν τόσο τον στόχο της αμεσοδημοκρατίας όσο όμως και της συμμετοχής του κόσμου στα του κόμματος.

Συγκροτήθηκε ο «πρωινός καφές»

Η Μαρία Καρυστιανού έχει κατανοήσει πως χωρίς ηγετική ομάδα και κόμμα δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Για αυτό τον λόγο έχει ήδη συγκροτήσει αυτό που ονομάζουμε «πρωϊνό καφέ» με έξι μέλη.

Πιο συγκεκριμένα, στο άτυπο ανώτατο πολιτικό όργανο του νέου κόμματος συμμετέχουν οι κάτωθι: η Μαρία Γρατσία η οποία έχει αυξημένο ρόλο τόσο στο πολιτικό όσο και στο οργανωτικό επίπεδο.

Ο Θανάσης Αυγερινός που έχει κεντρικό ρόλο τόσο στο κομμάτι της επικοινωνίας όσο και της πολιτικής στρατηγικής. Ο απόστρατος αξιωματικός Αθανάσιος Τζουγανάτος που θα έχει υπ’ ευθύνη του το κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων και των διεθνών σχέσεων του κόμματος.

Ο Βασίλης Κοκοτσάκης που έχει αναλάβει ρόλο καθοδήγησης της Κρήτης αλλά και συνολικά των τοπικών οργανώσεων καθώς το μοντέλο που εφάρμοσε στη Κρήτη θεωρήθηκε οδοδείκτης για όλο το κόμμα.

Και τέλος στο πολιτικό κέντρο συμμετέχει και ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος αλλά και η Μαρία-Χριστίνα Μπακλαβά που έχει ρόλο κλειδί στο τεχνικό κομμάτι του κόμματος.

Ο «Τσάρος» των οικονομικών της Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού όμως έχει καταλήξει και στον άνθρωπο στον οποίον θα παραδώσει τα κλειδιά για τον σχεδιασμό του οικονομικού προγράμματος του κόμματος. Πολλοί έσπευσαν να δώσουν αυτόν το τίτλο στη Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη.

Όμως φαίνεται πως υπεύθυνος του οικονομικού προγράμματος θα είναι ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Φάνης Τσουλουχάς.

Ο κύριος Τσαλούχας παρότι δεν εμφανίστηκε στα βίντεο της εκδήλωσης λόγω τεχνικών δυσκολιών φαίνεται πως έχει πάρει ήδη τα ηνία στην ομάδα των οικονομικών και ετοιμάζει από κοινού με μια ομάδα οικονομολόγων θέσεις επεξεργασμένες και εφαρμόσιμες.

Τα γραφεία του νέου κόμματος

Κόμμα χωρίς γραφεία δεν μπορεί να υπάρξει και έτσι το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού αναζητά το αρχηγείο του νέου κόμματος.

Με επικεφαλής της την Μαρία-Χριστίνα Μπακλαβά τα στελέχη του κόμματος έχουν ξεκινήσει σαφάρι στην Αθήνα ώστε να βρουν τον χώρο εκείνο που θα φιλοξενήσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Οι περιοχές που αναζητούνται είναι οι φτωχές και λαϊκές γειτονίες καθώς είναι συνειδητή επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού να δημιουργήσει το κόμμα σε μια περιοχή που ζουν και αναπνέουν οι άνθρωποι του μόχθου. Όμως υπάρχει και άλλο ένα προαπαιτούμενο και αυτό είναι ο χώρος των γραφείων να είναι ιδιαίτερα μεγάλος καθώς μαθαίνουμε πως θέλουν τα γραφεία να λειτουργήσουν ως πολυχώρος.

«Θα έχουν πολλές εκπλήξεις τα γραφεία. Ακόμα και σε αυτό θα δείξουμε πως είμαστε κάτι άλλο από τα υπόλοιπα κόμματα» ανέφερε χαρακτηριστικά άνθρωπος από το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού.