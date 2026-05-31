Tο ενδεχόμενο προσωρινού παγώματος του ανώτατου ορίου τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο εξετάζει η ΕΕ, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον τέταρτο μήνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πέρυσι έναν δυναμικό μηχανισμό για να διασφαλίσει ότι το ανώτατο όριο τιμών θα καθορίζεται αυτόματα κάθε έξι μήνες 15% χαμηλότερα από τη μέση τιμή αγοράς του ρωσικού αργού πετρελαίου. Το τρέχον ανώτατο όριο τιμών είναι 44,10 δολάρια ανά βαρέλι, πρόκειται δε να αναθεωρηθεί αργότερα αυτό το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα ισχύοντας, απαγορεύεται στις ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες όπως ασφάλιση και μεταφορά πετρελαίου που πωλείται πάνω από το όριο.

Η επόμενη αναθεώρηση του ανώτατου ορίου τιμών τον Ιούλιο θα οδηγήσει πιθανότατα σε αύξηση του ορίου τουλάχιστον στα 65 δολάρια, υψηλότερα από το προηγούμενο όριο των 60 δολαρίων που είχε καθοριστεί από κοινού από την Ομάδα των Επτά, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τι άλλα μέτρα εξετάζει η ΕΕ

Το πάγωμα θα διατηρούσε το ανώτατο όριο τιμών στα σημερινά επίπεδα.

Άλλες επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την αναστολή των αυτόματων αυξήσεων έως το τέλος του έτους λόγω των εξαιρετικών συνθηκών στη Μέση Ανατολή ή τον περιορισμό τυχόν αυξήσεων στα 60 δολάρια, σε ευθυγράμμιση με το επίπεδο της G7.

Η ΕΕ στοχεύει να οριστικοποιήσει και να προτείνει επίσημα ένα πακέτο νέων μέτρων στις αρχές Ιουνίου. Οι απεσταλμένοι των κρατών-μελών ενημερώθηκαν για τα σχέδια την περασμένη εβδομάδα.

Άλλα μέτρα που ενδεχομένως προστεθούν στο πλαίσιο του νέου πακέτου κυρώσεων περιλαμβάνουν τη στόχευση περισσότερων τραπεζών, εμπόρων πετρελαίου, διυλιστηρίων και operators κρυπτονομισμάτων σε τρίτες χώρες, τους οποίους χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμψει τους περιορισμούς της ΕΕ.

Επιπλέον, περίπου 20 επιπλέον δεξαμενόπλοια θα υποστούν κυρώσεις στο πλαίσιο του «σκιώδηςστόλου» πλοίων στον οποίο βασίζεται η Ρωσία για τη μεταφορά του πετρελαίου της.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το καθεστώς αυτό θα επεκταθεί και σε πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα του Κρεμλίνου να δημιουργήσει έναν ακόμη «σκιώδη στόλο».

Σε τι αποσκοπούν

Το νέο πακέτο μέτρων προσανατολίζεται στην άσκηση περαιτέρω πίεσης στα ενεργειακά έσοδα και στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρωσίας, καθώς και στη στέρηση βασικών προμηθειών από τη στρατιωτική της βιομηχανία.

Οι κυρώσεις απαιτούν την υποστήριξη όλων των κρατών μελών, ωστόσο έχουν υπάρξει ποικίλες αντιδράσεις σε τροποποιήσεις στα ανώτατα όρια τιμών.

Για παράδειγμα, θαλάσσιες χώρες όπως η Ελλάδα έχουν συχνά αντιδράσει έντονα σε αλλαγές των ανώτατων ορίων τιμών, ενώ άλλες πρωτεύουσες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ό,τι θεωρούν ενεργειακά και εμπορικά συμφέροντά τους.

Άλλες προτάσεις για το επόμενο πακέτο μέτρων περιλαμβάνουν εμπορικούς περιορισμούς σε ορισμένα κρίσιμα ορυκτά, μέταλλα και μεταλλεύματα που χρησιμοποιούνται στον αεροδιαστημικό τομέα της Ρωσίας και για την ανάπτυξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιεί για να βομβαρδίζει πόλεις της Ουκρανίας, καθώς και σε τεχνολογίες όπως η παρεμβολή σημάτων.