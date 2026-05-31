newspaper
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΕ: Εξετάζεται πάγωμα του ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Μαΐου 2026, 13:42

ΕΕ: Εξετάζεται πάγωμα του ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο

Η ΕΕ σκοπεύει να ολοκληρώσει και να υποβάλει επίσημα το πακέτο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας στις αρχές Ιουνίου – Ποιες επιλογές εξετάζονται και σε τι αποσκοπούν

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό της μακροζωίας «κρύβεται» στο πιάτο σας

Το μυστικό της μακροζωίας «κρύβεται» στο πιάτο σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Tο ενδεχόμενο προσωρινού παγώματος του ανώτατου ορίου τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο εξετάζει η ΕΕ, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον τέταρτο μήνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πέρυσι έναν δυναμικό μηχανισμό για να διασφαλίσει ότι το ανώτατο όριο τιμών θα καθορίζεται αυτόματα κάθε έξι μήνες 15% χαμηλότερα από τη μέση τιμή αγοράς του ρωσικού αργού πετρελαίου. Το τρέχον ανώτατο όριο τιμών είναι 44,10 δολάρια ανά βαρέλι, πρόκειται δε να αναθεωρηθεί αργότερα αυτό το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα ισχύοντας, απαγορεύεται στις ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες όπως ασφάλιση και μεταφορά πετρελαίου που πωλείται πάνω από το όριο.

Η επόμενη αναθεώρηση του ανώτατου ορίου τιμών τον Ιούλιο θα οδηγήσει πιθανότατα σε αύξηση του ορίου τουλάχιστον στα 65 δολάρια, υψηλότερα από το προηγούμενο όριο των 60 δολαρίων που είχε καθοριστεί από κοινού από την Ομάδα των Επτά, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τι άλλα μέτρα εξετάζει η ΕΕ

Το πάγωμα θα διατηρούσε το ανώτατο όριο τιμών στα σημερινά επίπεδα.

Άλλες επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την αναστολή των αυτόματων αυξήσεων έως το τέλος του έτους λόγω των εξαιρετικών συνθηκών στη Μέση Ανατολή ή τον περιορισμό τυχόν αυξήσεων στα 60 δολάρια, σε ευθυγράμμιση με το επίπεδο της G7.

Η ΕΕ στοχεύει να οριστικοποιήσει και να προτείνει επίσημα ένα πακέτο νέων μέτρων στις αρχές Ιουνίου. Οι απεσταλμένοι των κρατών-μελών ενημερώθηκαν για τα σχέδια την περασμένη εβδομάδα.

Άλλα μέτρα που ενδεχομένως προστεθούν στο πλαίσιο του νέου πακέτου κυρώσεων περιλαμβάνουν τη στόχευση περισσότερων τραπεζών, εμπόρων πετρελαίου, διυλιστηρίων και operators κρυπτονομισμάτων σε τρίτες χώρες, τους οποίους χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμψει τους περιορισμούς της ΕΕ.

Επιπλέον, περίπου 20 επιπλέον δεξαμενόπλοια θα υποστούν κυρώσεις στο πλαίσιο του «σκιώδηςστόλου» πλοίων στον οποίο βασίζεται η Ρωσία για τη μεταφορά του πετρελαίου της.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το καθεστώς αυτό θα επεκταθεί και σε πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα του Κρεμλίνου να δημιουργήσει έναν ακόμη «σκιώδη στόλο».

Σε τι αποσκοπούν

Το νέο πακέτο μέτρων προσανατολίζεται στην άσκηση περαιτέρω πίεσης στα ενεργειακά έσοδα και στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρωσίας, καθώς και στη στέρηση βασικών προμηθειών από τη στρατιωτική της βιομηχανία.

Οι κυρώσεις απαιτούν την υποστήριξη όλων των κρατών μελών, ωστόσο έχουν υπάρξει ποικίλες αντιδράσεις σε τροποποιήσεις στα ανώτατα όρια τιμών.

Για παράδειγμα, θαλάσσιες χώρες όπως η Ελλάδα έχουν συχνά αντιδράσει έντονα σε αλλαγές των ανώτατων ορίων τιμών, ενώ άλλες πρωτεύουσες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ό,τι θεωρούν ενεργειακά και εμπορικά συμφέροντά τους.

Άλλες προτάσεις για το επόμενο πακέτο μέτρων περιλαμβάνουν εμπορικούς περιορισμούς σε ορισμένα κρίσιμα ορυκτά, μέταλλα και μεταλλεύματα που χρησιμοποιούνται στον αεροδιαστημικό τομέα της Ρωσίας και για την ανάπτυξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιεί για να βομβαρδίζει πόλεις της Ουκρανίας, καθώς και σε τεχνολογίες όπως η παρεμβολή σημάτων.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το μυστικό της μακροζωίας «κρύβεται» στο πιάτο σας

Το μυστικό της μακροζωίας «κρύβεται» στο πιάτο σας

Business
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Ελλάδα 2.0»: Κίνδυνος το «τρένο» μετασχηματισμού της οικονομίας να προσπεράσει – Τα «κλειδιά» που θα άλλαζαν την κατεύθυνση
Αγώνας δρόμου 31.05.26

Κίνδυνος το «τρένο» μετασχηματισμού της οικονομίας να προσπεράσει - Τα «κλειδιά» που θα άλλαζαν την κατεύθυνση

Με τυμπανοκρουσίες παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» όμως πριν πέσει η καρό σημαία του τερματισμού τα ελαστικά μοιάζουν αρκετά φθαρμένα και ο κίνδυνος να βρεθούμε εκτός διαδρομής είναι υπαρκτός. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης πριν την τελική ευθεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Γιούρι Κοσιούκ 31.05.26

Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κλειστά ακίνητα: Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας»
Ράλι στις τιμές 31.05.26

Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας» στα κλειστά ακίνητα

Πάνω από το 60% των απολαβών του μόνο για το ενοίκιο δίνει ένα ζευγάρι με δύο εργαζομένους για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, τη στιγμή που η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών – Ο λόγος
Ληξιπρόθεσμα χρέη 30.05.26

Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών - Ο λόγος

Οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους έχουν χρέη σε Εφορία, Τελωνεία και ΕΦΚΑ - Η τελευταία δημοσιοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»
Πολιτική 31.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»

Το in παρουσιάζει κομμάτια της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το παρασκήνιο και τα ελλιπή στοιχεία που διατέθηκαν από το σύστημα που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πως εργαλειοποιεί την έκθεση η κυβέρνηση θέλοντας να πετάξει τις ευθύνες από πάνω της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις
Champions League 31.05.26

Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία, μετά τα τραγικά επεισόδια που έγιναν με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρξε ένας νεκρός 17χρονος οπαδός!

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος – Δύο συλλήψεις
Ατύχημα 31.05.26

Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος στη Ζάκυνθο - Δύο συλλήψεις

Παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα στην περιοχή Κερί προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης από τη Βρετανία

Σύνταξη
Συρία: Συνεχίζεται η απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη – Μεγάλες καταστροφές
Φονικές πλημμύρες 31.05.26

Συνεχίζεται η απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη στη Συρία - Μεγάλες καταστροφές

Πάνω από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ στην ανατολική Συρία έχουν επηρεαστεί από τις σοβαρές πλημμύρες που βύθισαν στο νερό ολόκληρα χωριά - Αναφορές για «αρκετούς» νεκρούς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Αντιπολίτευση 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος

Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύοντας πυρά για την «απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων» και για την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο
Κόσμος 31.05.26

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο

«Δεν εμπιστευόμαστε τον εχθρό», λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, ενώ ο Τραμπ φέρεται να θέτει αυστηρότερους όρους για τερματισμό του πολέμου -Το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Κάσος: Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ το μεσημέρι της Κυριακής
Ελλάδα 31.05.26

Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ στην Κάσο

Είχε προηγηθεί σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου, τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτά του Αγίου Πνεύματος – Τι ισχύει για λοιπά καταστήματα και επιχειρήσεις
Οι αμοιβές 31.05.26

Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και λοιπά καταστήματα του Αγίου Πνεύματος

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες για τον ιδιωτικό τομέα - Το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται αλλά βάσει τοπικών αποφάσεων ενδέχεται να κλείσουν κάποια σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Περιφερειακή Υμηττού: Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες – «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»
Ελλάδα 31.05.26

Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες - «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»

Οι επιβάτες, εμφανώς σοκαρισμένοι αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο όχημα, και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στο αεροδρόμιο.

Σύνταξη
Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»
Φακός 31.05.26

Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova - «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»

Στο τελευταίο της έργο, με τίτλο «Unbewitched», η φωτογράφος Kristina Rozhkova «δημιουργεί παραμυθένιες πραγματικότητες» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Cookies