newspaper
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 15:36
Ανατροπή αυτοκινήτου στον Κηφισό – Αυξημένη κίνηση
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30 Μαΐου 2026, 11:11

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η στεγαστική κρίση αποτελεί πρόβλημα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, καθώς η εύρεση ενός χώρου διαμονής που να είναι οικονομικά προσιτός, αξιοπρεπής και ασφαλής γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Για πολλούς ανθρώπους, τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς. Η αγορά της πρώτης κατοικίας φαίνεται απρόσιτη.

Οι νέοι ενήλικες καθυστερούν να φύγουν από το πατρικό τους, οι οικογένειες δυσκολεύονται να βρουν μεγαλύτερα σπίτια και οι εργαζόμενοι αναγκάζονται μερικές φορές να ζουν σε μεγάλη απόσταση από τον χώρο εργασίας τους. Το κόστος στέγασης ασκεί πίεση στην καθημερινή ζωή και στα μακροπρόθεσμα σχέδια των ανθρώπων.

Ποιοι είναι οι λόγοι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιπο, που κρύβονται πίσω από την στεγαστική κρίση στην Ευρώπη; Και ποιες πρακτικές λύσεις αναπτύσσονται από την Κομισιόν και το ΕΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση σε ολόκληρη την Ευρώπη;

Υπάρχει πραγματικά στεγαστική κρίση στην Ευρώπη; – Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες για στέγαση;

Ένας τρόπος για να εκτιμηθεί αν το κόστος στέγασης – ενοίκιο ή δόσεις στεγαστικού δανείου – είναι υπερβολικά υψηλό είναι να εξεταστεί ο λόγος τιμής κατοικίας προς το εισόδημα. Εάν το κόστος στέγασης υπερβαίνει το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης.

Σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, το 2024 το κόστος στέγασης στην ΕΕ ξεπέρασε το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για σχεδόν το 10% των νοικοκυριών στις πόλεις της ΕΕ και το 6,3% των νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές.

Ωστόσο, η στέγαση είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα με διαφορετικές τάσεις και δυναμικές σε κάθε κράτος μέλος. Για παράδειγμα, πάνω από το ένα τέταρτο των Ελλήνων (29%) που ζούσαν σε πόλεις είχαν έξοδα στέγασης που υπερέβαιναν το 40% του εισοδήματός τους, ενώ μόνο το 2,6% των Κυπρίων στις πόλεις αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα.

Περίπου το 35,5% του εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των εξόδων στέγασης το 2024, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Αύξηση των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων

Μεταξύ 2015 και 2024, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 53%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (+209,5 %), τη Λιθουανία (+135 %) και την Πορτογαλία (+124,4 %).

Η ενοικίαση κατοικιών στην ΕΕ έχει επίσης γίνει πιο δαπανηρή. Μεταξύ του 2010 και του πρώτου τριμήνου του 2025, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 27,8 % κατά μέσο όρο.

Αξιοσημείωτο είναι πως τα ενοίκια αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από την Ελλάδα (-11 %).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία (+220 %), τη Λιθουανία (+184 %), την Ουγγαρία (+124 %) και την Ιρλανδία (+115 %).

Γιατί υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ευρώπη;

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επισημαίνουν την περιορισμένη προσφορά ως έναν από τους βασικούς παράγοντες της κρίσης στέγασης. Καθώς δεν υπάρχουν αρκετές νέες κατοικίες για να καλύψουν τη ζήτηση, οι τιμές τείνουν να αυξάνονται.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπολόγισε ότι η ΕΕ χρειάστηκες 2,25 εκατομμύρια επιπλέον κατοικίες το 2025. Ο αριθμός αυτός ήταν περίπου 50% υψηλότερος από τον αριθμό των κατοικιών που κατασκευάζονται στην πραγματικότητα.

Γιατί υπάρχει έλλειψη κατοικιών;

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 οδήγησε σε σημαντική μείωση των επενδύσεων σε νέες κατοικίες. Η πανδημία COVID-19 επιβράδυνε ακόμη περισσότερο την κατασκευή κατοικιών, διαταράσσοντας τις διαδικασίες έκδοσης αδειών, καθυστερώντας την παράδοση υλικών και προκαλώντας έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Επιπλέον, καθώς οι πόλεις συνεχίζουν να προσελκύουν ανθρώπους για εργασία και σπουδές, ο πληθυσμός συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο σε μεγάλα και μεσαίου μεγέθους αστικά κέντρα. Εν τω μεταξύ, πολλές αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν συνεχή αποπληθυσμό.

Αυτή η ανισορροπία εντείνει την αντίθεση μεταξύ της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης για κατοικίες και του υπερπληθυσμού στις πόλεις, από τη μία, και του αυξανόμενου αριθμού κενών κατοικιών στην ύπαιθρο, από την άλλη.

Ταυτόχρονα, η προσφορά κοινωνικής στέγασης στα αστικά κέντρα δεν έχει συμβαδίσει με την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια. Το 2021 υπήρχαν περίπου 14 εκατομμύρια κατοικίες κοινωνικής στέγασης σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες αντιπροσώπευαν μόλις το 8% του συνολικού αποθέματος (από 11% το 2010).

Η «πληγή» των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων

Στις παραθαλάσσιες πόλεις και τους τουριστικούς προορισμούς, η έλλειψη κατοικιών μπορεί επίσης να εξηγηθεί εν μέρει από την αύξηση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων. Καθώς η αγορά αυτή έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ένα μέρος των σπιτιών και των διαμερισμάτων έχει απομακρυνθεί από τους πιθανούς μακροπρόθεσμους ενοικιαστές.

Το 2024, μέσω τεσσάρων μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών (Airbnb, Booking, Expedia Group και Tripadvisor) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 854,1 εκατομμύρια κρατήσεις διανυκτερεύσεων στην ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 18,8 % σε σύγκριση με το 2023 (719,0 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις) και καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στους Ευρωπαίους;

Τα κενά και οι ανισότητες στον τομέα της στέγασης στην ΕΕ είναι βαθιά ριζωμένα και εκδηλώνονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνει ότι οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο πληγμένων από την κρίση στέγασης, με πάνω από το 27% των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος να αντιμετωπίζουν το υψηλότερο κόστος και σοβαρές στερήσεις στέγασης.

Ως επαρκής χώρος διαβίωσης ορίζεται τουλάχιστον ένα δωμάτιο ανά ζευγάρι ενηλίκων, ανά ενήλικα άγαμο άτομο, ανά ζεύγος αδελφών ηλικίας 12 έως 17 ετών, ανά άγαμο παιδί άνω των 12 ετών ή ανά ζεύγος παιδιών κάτω των 12 ετών, ωστόσο, το 17% των Ευρωπαίων ζει σε υπερπλήρεις κατοικίες που δεν παρέχουν ούτε καν αυτό το ελάχιστο.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο οξεία για τους μετανάστες και τις εθνοτικές μειονότητες: πάνω από το 33% των πολιτών εκτός ΕΕ ζουν σε υπερπλήρη στέγαση (σε σύγκριση με περίπου το 14% των υπηκόων της ΕΕ), ενώ το 19% αντιμετωπίζει υπερβολική επιβάρυνση από το κόστος στέγασης (σε σύγκριση με περίπου το 8% των υπηκόων).

Η έλλειψη κατάλληλης στέγασης επηρεάζει επίσης τα άτομα με αναπηρίες, με λιγότερο από το 29% να δηλώνει ότι η κατοικία τους ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η ομάδα αυτή αντιμετωπίζει ακόμη  υψηλότερα ποσοστά υπερβολικού κόστους στέγασης σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Πώς επηρεάζει η αγορά κατοικιών τους νέους

Η αύξηση του κόστους στέγασης που βιώνουν εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ πλήττει ιδιαίτερα σκληρά τους νέους. Το 2023, οι νέοι σε ολόκληρη την ΕΕ έφευγαν από το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο στην ηλικία των 26 ετών, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη σχεδόν το 70% των νέων ενηλίκων ηλικίας 18 έως 34 ετών δεν είχαν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν να ζουν με τους γονείς τους.

Αυτές οι καθυστερήσεις στην αποχώρηση από το οικογενειακό σπίτι αυξάνουν την ανισότητα μεταξύ των γενεών, αναγκάζοντας τις νεότερες γενιές να αναβάλλουν σημαντικές αποφάσεις ζωής, όπως η δημιουργία οικογένειας, η ανεξάρτητη διαβίωση ή η μετεγκατάσταση για επαγγελματικούς λόγους.

Πώς θα αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση: η δράση της ΕΕ

Αν και η στεγαστική πολιτική αποτελεί κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, διαπιστώνεται η ύπαρξη κοινών βαθύτερων αιτίων σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Αυτό απαιτεί μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, που να σέβεται τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε εθνικής αγοράς κατοικιών.

Η προσιτή στέγαση βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό, μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε τη στέγαση ως μία από τις κοινωνικές προτεραιότητες της ΕΕ για τη νέα θητεία και όρισε τον Νταν Γιόργκενσεν ως τον πρώτο Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για τη στέγαση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε το 2025 ειδική επιτροπή για να αναλύσει τις βαθιές αιτίες της στεγαστικής κρίσης και να προτείνει τρόπους με τους οποίους η ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπισή της.

Αύξηση της χρηματοδότησης της ΕΕ για προσιτή στέγαση

Το 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσαν ένα σχέδιο δράσης για την επένδυση περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τα επόμενα δύο έτη. Στόχος είναι η χρηματοδότηση έργων για την κατασκευή νέων κατοικιών, την ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, καθώς και την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των δομικών υλικών και των κατασκευών.

Επίσης το 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες σχετικά με τη συνοχή της ΕΕ και τη χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων, ώστε να μπορούν να διατεθούν πόροι για την αναβάθμιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και την επένδυση σε νέες κατασκευές, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική στέγαση. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν επίσης τις χώρες της ΕΕ «τουλάχιστον να διπλασιάσουν» τη χρηματοδότησή τους για προσιτή στέγαση.

Περισσότερες λύσεις της ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη

Τέλος, τόσο το «Σχέδιο για Προσιτή Στέγαση» της Επιτροπής που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2025 όσο και οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Μάρτιο του 2026 καθορίζουν πρακτικά μέτρα για την αναβάθμιση των προδιαγραφών στέγασης, την επέκταση της κατασκευαστικής και ανακαινιστικής ικανότητας της Ευρώπης, καθώς και τη διοχέτευση οικονομικής στήριξης προς όσους έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Αυτές οι προτεραιότητες αναμένεται να μετατραπούν σε δράση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, με νέες προτάσεις και νομοθεσία που αποσκοπούν: στην άμβλυνση των επιπτώσεων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, στην επιτάχυνση και απλοποίηση των αδειών δόμησης και ανακαίνισης, στην απελευθέρωση τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων, στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό τομέα και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Ελλάδα: Κάλλιο αργά παρά ποτέ – Το φθινόπωρο ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Όσο για την Ελλάδα, έως το τέλος του φθινοπώρου θα έχει λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Εξήγησε ότι ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο, από 70 μέχρι 210 ευρώ, έως και 12 χρόνια, ο πραγματικά ευάλωτος πολίτης θα μπορεί να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περιόδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.

Αυτό το – κατά τα άλλα – ευχάριστο νέο, που δεν θα λύσει την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, βέβαια, απλά θα προστατεύσει τους πολίτες που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, όπως σχολίασε η αντιπολίτευση, άργησε κατά… έξι χρόνια.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Σύνταξη
Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Σύνταξη
Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η συλλογή τροπαίων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 345 τίτλους
Άλλα Αθλήματα 30.05.26

Η συλλογή τροπαίων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 345 τίτλους

Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Water Polo League και κατέκτησε το πρωτάθλημα – Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος έφτασε τους 345 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες, ξανά πρωταθλητές
Άλλα Αθλήματα 30.05.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες, ξανά πρωταθλητές

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο πόλο καθώς κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, νικώντας με 17-12 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Στην κορυφή για 14η σερί φορά.

Σύνταξη
Ο Vanilla Ice επιμένει ότι θα εμφανιστεί στην «γιορτή» του Τραμπ
Πόσοι έμειναν; 30.05.26

Ο Vanilla Ice δεν έχει θέμα «να παίξει είτε για τον Τραμπ, είτε για τον Πούτιν είτε για το Ιράν»

Ο Vanilla Ice είναι ένας (απολιτίκ σύμφωνα με τον ίδιο) καλλιτέχνης με μία μόνο επιτυχία, το «Ice Ice Baby», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts πριν από σχεδόν 36 χρόνια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι στάθηκε στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024 (vid)
Champions League 30.05.26

Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι στάθηκε στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024 (vid)

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA μίλησε στο Mega πριν από τον τελικό του Champions League και στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάκτηση του Conference League από την ομάδα του Πειραιά, πριν από δύο χρόνια

Σύνταξη
Champions League: Η Παρί θέλει το repeat και η Άρσεναλ το πρώτο – Ζωντανά το pregame του μεγάλου τελικού στο MEGA
Champions League 30.05.26

Champions League: Η Παρί θέλει το repeat και η Άρσεναλ το πρώτο – Ζωντανά το pregame του μεγάλου τελικού στο MEGA

Οι Γάλλοι έχουν στόχο την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ενώ οι «κανονιέρηδες» θέλουν να σηκώσουν για πρώτη φορά το τρόπαιο - Το MEGA σας βάζει στον τελικό της Βουδαπέστης

Σύνταξη
Αμερικανικές απειλές, ξανά – Ο Χέγκσεθ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 30.05.26

Αμερικανικές απειλές, ξανά – Ο Χέγκσεθ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν το Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επανέλαβε τις απειλές εναντίον του Ιράν, την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για να γεφυρωθούν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
«Σε άριστη κατάσταση»: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε αναφορά με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ
Κόσμος 30.05.26

«Σε άριστη κατάσταση»: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε αναφορά με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε «άριστη» κατάσταση υγείας, παρά το «πρήξιμο στα κάτω άκρα» και τους μώλωπες στα χέρια μετά την τέταρτη επίσκεψή του στο νοσοκομείο κατά τη δεύτερη θητεία του

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 17:15 το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, ΑΕΚ – Ολυμπιακός.

Σύνταξη
«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 30.05.26

Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι» - Πλησιάζει το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία του, το Φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά... πορτοκαλί

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 94-102: Στους τελικούς οι «πράσινοι» με σούπερ Οσμάν (vid)
Μπάσκετ 30.05.26

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 94-102: Στους τελικούς οι «πράσινοι» με σούπερ Οσμάν (vid)

Ο Παναθηναϊκός είχε 13/19 τρίποντα, τον Οσμάν με 29π. κι έτσι επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 102-94, έκανε το 2-0 στη σειρά και πέρασε στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Σύνταξη
Τις μη οργανωμένες παραλίες προτιμούν οι Αθηναίοι – «Αλμυρές» οι τιμές στις ομπρέλες
Ελλάδα 30.05.26

Τις μη οργανωμένες παραλίες προτιμούν οι Αθηναίοι – «Αλμυρές» οι τιμές στις ομπρέλες

Το καλοκαίρι έφτασε, η θερμοκρασία αρχίζει να χτυπάει «κόκκινο» και οι Αθηναίοι, ξεχύνονται στις παραλίες της Αττικής για μια ανάσα δροσιάς, μόνο που η ακρίβεια τους οδηγεί στις μη οργανωμένες

Σύνταξη
Βιγιαρεάλ και Έβερτον στο κυνήγι του Βαγιαννίδη
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Βιγιαρεάλ και Έβερτον στο κυνήγι του Βαγιαννίδη

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο δύο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με το μέλλον του να παραμένει ανοιχτό παρά το μακροχρόνιο συμβόλαιό του στην Πορτογαλία

Γεώργιος Μαζιάς
Όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και δεν τον αναγνώρισε κανείς
Πώς έγινε αυτό; 30.05.26

Όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και δεν τον αναγνώρισε κανείς

Στις αρχές της δεκαετίας του '60, όλος ο κόσμος γνώριζε τους Beatles. Ωστόσο, οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ κατάφεραν να επισκεφτούν τη χώρα, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντόρτμουντ και Σάλκε «σφίγγουν τον κλοιό» στα διαρκείας
Bundesliga 30.05.26

Ντόρτμουντ και Σάλκε «σφίγγουν τον κλοιό» στα διαρκείας

Δύο ιστορικοί σύλλογοι της Γερμανίας ετοιμάζονται να ανακαλέσουν τα εισιτήρια διαρκείας φιλάθλων που δεν παρακολουθούν συστηματικά τους αγώνες, επιχειρώντας να ανοίξουν τον δρόμο σε χιλιάδες οπαδούς που περιμένουν χρόνια για μία θέση στις εξέδρες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καύσωνας: «Ανάσα» από αύριο σε Γαλλία και Βρετανία – Ο «θερμικός θόλος» έφερε ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκρούς
Απροετοίμαστοι 30.05.26

Ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκροί στην Ευρώπη - «Δεν θα επιστρέψει ποτέ το κλίμα της παιδικής μας ηλικίας»

Ο ασυνήθιστος για την εποχή καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη είχε σαν αποτέλεσμα επτά νεκρούς στη Γαλλία - Οι θερμοκρασίες έφτασαν 10-15 βαθμούς κελσίου πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο

Σύνταξη
Έδεσσα: Σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών – Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα
Ελλάδα 30.05.26

Επεισοδιακή σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών - Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η σύλληψη του δράστη στην Έδεσσα, ο οποίος έχει και συνεργό, ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη Ι.Χ.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies