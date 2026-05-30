Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας υπήκοος που συνελήφθη στο Λονδίνο από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, με την κατηγορία ότι ενεργούσε για λογαριασμό ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών (κατασκοπεία).

Ο 46χρονος, που έχει γεννηθεί στη Γεωργία και είναι κάτοικος Μονάχου, εμφανίστηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου του Γουέστμινστερ κατηγορούμενος βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας για τη φερόμενη παρακολούθηση δημοσιογράφου του Iran International, τηλεοπτικού δικτύου με έδρα το Λονδίνο που ασκεί έντονη κριτική στο ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο κατηγορούμενος ταξίδεψε δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, φωτογραφίζοντας κατοικίες, πινακίδες αυτοκινήτων και τοποθεσίες που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο.

Οι βρετανικές αρχές υποστηρίζουν ακόμα ότι εγκατέστησε κρυφή κάμερα παρακολούθησης, μέσα σε κάλτσα και τοποθετημένη σε δέντρο, η οποία μπορούσε να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους παραλήπτες στο εξωτερικό.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ, ενώ ο 46χρονος δεν υπέβαλε δήλωση ενοχής ή αθωότητας. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Όλντ Μπέιλι, το Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου ο κατηγορούμενος θα εμφανιστεί εκ νέου στις 19 Ιουνίου.

Λονδίνο: «Δεν υπάρχει απειλή για το κοινό»

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι καταγγελίες εις βάρος του σχετίζονται με το Ιράν και με τη στόχευση του δημοσιογράφου του Iran International και δεν υπάρχει κάποια ευρύτερη απειλή για το κοινό.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής της Αντιτομοκρατικής στο Λονδίνο, Χέλεν Φλάναγκαν, «γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού».

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους. Αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέονται με αυτήν την έρευνα», πρόσθεσε.