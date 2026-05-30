Σάββατο 30 Μαϊου 2026
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Η Ελλάδα καταδίκασε επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 06:00

Η Ελλάδα καταδικάζει τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Για την κατάσταση στην Ουκρανία ενημερώθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και κατόπιν αιτήματος της χώρας, που υποστηρίχθηκε από τη Λετονία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Δανία και το Ην. Βασίλειο.

Η Ελλάδα εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις ζημιές που υπέστησαν διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και κάλεσε τη Ρωσία να απέχει από προειδοποιήσεις ή απειλές κατά διπλωματικών αποστολών και πρεσβειών, με πλήρη σεβασμό στη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά, καταδίκασε κάθε επίθεση κατά αμάχων, μη στρατιωτικών υποδομών και ανθρωπιστικού προσωπικού, οπουδήποτε και αν σημειώνεται, και υπενθύμισε ότι η προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις είναι απόλυτη, άνευ όρων και αδιαπραγμάτευτη.

Εξέφρασε την αποδοκιμασία της για τις ζημιές σε περισσότερα από 10 πολιτιστικά ιδρύματα στο Κίεβο και συντάχθηκε με την UNESCO στην καταδίκη κάθε επίθεσης κατά πολιτιστικής κληρονομιάς. Επανέλαβε την επείγουσα ανάγκη για άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, ως αναγκαίο βήμα προς την επίτευξη συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Αποκλιμάκωση ζητά ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι οι ρωσικές «μεγάλης κλίμακας επιθέσεις» της 23ης και 24ης Μαΐου «υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της στιγμής».

Όπως ανέφερε, από τον Φεβρουάριο του 2022 έχουν σκοτωθεί «περισσότεροι από 15.000 άμαχοι» στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων «σχεδόν 800 παιδιά», ενώ «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συνεχίζονται».

Περιγράφοντας την κατάσταση ως ολοένα πιο επικίνδυνη, σημείωσε ότι η γραμμή του μετώπου είναι «ουσιαστικά παγωμένη», με «σμήνη drones» να προκαλούν βαριές απώλειες, ενώ πολιτικές υποδομές, ιδίως ενεργειακές, καταστρέφονται «σε τεράστια κλίμακα». Προειδοποίησε ότι η «κλιμάκωση» και η «εντατικοποίηση» του πολέμου κινδυνεύουν «να βγουν εκτός ελέγχου», με «άγνωστες και ακούσιες συνέπειες».

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι «η σημερινή πορεία δεν είναι βιώσιμη» και ότι «ο φαύλος κύκλος θανάτου πρέπει να σταματήσει», ζητώντας «άμεση και διαρκή» αποκλιμάκωση, «πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός» και «περισσότερη διπλωματία». Κλείνοντας,, υπογράμμισε πως απαιτείται μια «δίκαιη, διαρκής και συνολική ειρήνη» σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ και ότι «η ώρα της ειρήνης είναι τώρα».

Wall Street
Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι
Κόσμος 30.05.26

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει τιμητικά σε μονάδα των ειδικών δυνάμεων, το αντάρτικου ουκρανικού σώματος που διέπραξε σφαγές στην Πολωνία ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Βαρσοβία

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Οργισμένη αντίδραση 29.05.26

Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Άνεμος αλλαγής 29.05.26

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν πείθεται ότι το drone που έπεσε σε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν ουκρανικό.

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι
Κόσμος 30.05.26

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει τιμητικά σε μονάδα των ειδικών δυνάμεων, το αντάρτικου ουκρανικού σώματος που διέπραξε σφαγές στην Πολωνία ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Βαρσοβία

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Νικόλαος Κώτσης
Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

