Σάββατο 30 Μαϊου 2026
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Πώς τα 21 μίλια των Στενών του Ορμούζ άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 29 Μαΐου 2026, 22:14

Πώς τα 21 μίλια των Στενών του Ορμούζ άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία

Ποια είναι η εικόνα των Στενών του Ορμούζ, των 21 πολύτιμων ναυτικών μιλίων τα οποία παραμένουν κλειστά για την εμπορική ναυτιλία από τις 28 Φεβρουαρίου

Μελίνα Ζιάγκου
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Από παγκόσμιος αγωγός πετρελαίου και LNG σε κλειστή στρόφιγγα που δεν αφήνει να διαρρεύσουν παρά ελάχιστες σταγόνες. Αυτή είναι η εικόνα των Στενών του Ορμούζ, των 21 πολύτιμων ναυτικών μιλίων τα οποία παραμένουν κλειστά για την εμπορική ναυτιλία από τις 28 Φεβρουαρίου.

Περίπου το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και το 20% του παγκόσμιου LNG διερχόταν από εκεί. Οι ροές έχουν πλέον καταρρεύσει. Όπως επισημαίνει το CNB, έως την 1η Μαΐου, οι εξερχόμενες αποστολές αργού πετρελαίου είχαν μειωθεί κατά 95%, του LNG κατά 99% και των φορτίων που σχετίζονται με λιπάσματα κατά 87%, σύμφωνα με τον tracker των Στενών του Ορμούζ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Η κατάρρευση αφορά κάθε κατηγορία πλοίων, με τα δεδομένα του PortWatch του ΔΝΤ να δείχνουν ότι ο συνολικός όγκος του εμπορίου διαμετακόμισης μέσω των στενών, ο οποίος κυμαινόταν περίπου στους 3,5 με 5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ημερησίως τις εβδομάδες πριν από τη σύγκρουση, έχει σχεδόν μηδενιστεί. Τα πετρελαιοφόρα έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί.

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου που μεταφέρουν σιτηρά και βιομηχανικά εμπορεύματα, καθώς και τα πλοία γενικού φορτίου εμφάνισαν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα σχεδόν πλήρους παύσης των δραστηριοτήτων τους.

Πηγή: CNBC

Η διαταραχή στις παγκόσμιες αποστολές κρίσιμων πρώτων υλών δεν εξαντλούνται στην ενέργεια. Περίπου 5 εκατομμύρια τόνοι αλουμινίου αποστέλλονται ετησίως υπό κανονικές συνθήκες μέσω των στενών από Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ.

Αντίστοιχα, το μισό θείο που διακινείται μέσω θαλάσσης περνάει από το στενό πέρασμα του Ορμούζ.

Σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου μεθανόλης διέρχεται από τα στενά, ενώ οι αποστολές μονοαιθυλενογλυκόλης (MEG), μιας κρίσιμης εισροής για τον πολυεστέρα και τις συσκευασίες, έχουν επίσης διακοπεί. Μεταξύ των μεγαλύτερων εισαγωγέων που πλήττονται είναι η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη.

Αγορές τροφίμων

Απροσμέτρητες είναι και οι επιπτώσεις για τις αγορές τροφίμων: περίπου 16 εκατομμύρια τόνοι λιπασμάτων διέρχονται από τα στενά ετησίως – ήτοι το ένα τρίο του παγκόσμιο εμπορίου λιπασμάτων διά θαλάσσης.

Πηγή: CNBC

Αυτό εκτόξευσε τις τιμές της ουρίας κύρια πρώτη ύλη για λιπάσματα, στον κόμβο της Νέας Ορλεάνης από τα 475 δολάρια ανά μετρικό τόνο στα 680 δολάρια ανά μετρικό τόνο, θέτοντας σε κίνδυνο τις ανοιξιάτικες σπορές για καλαμπόκι και σόγια στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Στη Νότια Ασία, χώρες κλείνουν  μονάδες παραγωγής λιπασμάτων καθώς οι εισαγωγές φυσικού αερίου στερεύουν.

Πηγή: CNBC

Αεροπορικές εταιρείες

Η αεροπορία έχει επίσης πληγεί άμεσα. Οι αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν, ακυρώνουν ή αλλάζουν δρομολόγια για να παρακάμψουν την κρίσιμη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό αυξάνει τον χρόνο ταξιδιού και το κόστος καυσίμων.

Πετρέλαιο και LNG

Και εάν το σχόλιο του Peter Martin, επικεφαλής οικονομικών της Wood Mackenzie, ότι «όσο περισσότερο επιμένει η διαταραχή, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας, τη βιομηχανική δραστηριότητα, τις εμπορικές ροές και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη», η δήλωση του αντιπροέδρου της S&P Global, Daniel Yergin, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία: «Πρόκειται για μια ιστορική διαταραχή στο παγκόσμιο πετρέλαιο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά τίποτα αυτής της κλίμακας. Ακόμη και οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ της δεκαετίας του 1980, η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ το 1990 — καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν πλησιάζει το μέγεθος αυτής της διαταραχής». Οι προορισμοί της κυκλοφορίας του Ορμούζ πριν από το κλείσιμο δείχνουν γιατί η Ασία δέχεται το εντονότερο αρχικό πλήγμα.

Το 2024, εκτιμάται ότι το 84% των αποστολών αργού πετρελαίου και προϊόντων καυσίμων μέσω των στενών κατευθυνόταν προς τις ασιατικές αγορές, με την Κίνα να λαμβάνει το ένα τρίτο του πετρελαίου της μέσω του περάσματος. Η Ευρώπη λάμβανε το 12%-14% του LNG της από το Κατάρ μέσω των στενών.

Πηγή: CNBC

Οι επιλογές εναλλακτικής δρομολόγησης θεωρούνται δομικά ανεπαρκείς. Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ διαθέτουν χωρητικότητα αγωγών τέτοια ώστε να ανακατευθύνουν 3,5 έως 5,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και επίσης το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν βασίζονται στα στενά για την παράδοση των εξαγωγών πετρελαίου τους.

Όλες οι υπάρχουσες διαδρομές παράκαμψης συνδυαστικά θα μπορούσαν να διαχειριστούν το πολύ περίπου 10 εκατ. βαρέλια την ημέρα, αφήνοντας ένα άλλο τόσο κενό.

Για το LNG, η εικόνα είναι ακόμη πιο ζοφερή: το Κατάρ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, δεν διαθέτει κανέναν απολύτως αγωγό παράκαμψης. Όλο το Qatari LNG πρέπει να διέρχεται από τα στενά με πλοία. Οι ζημιές στις υποδομές υγροποίησης LNG στο Κατάρ θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν.

Η κύρια θαλάσσια εναλλακτική λύση οδηγεί στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας – και αυτό έχει το δικό του κόστος: παράταση της διαδρομής κατά 10-14 ημέρες, δέσμευση κεφαλαίων και διατάραξη των παραδόσεων. Η ασφάλιση κινδύνου έχει σε μεγάλο βαθμό ακυρωθεί για τις διελεύσεις στον Κόλπο, με τα ασφάλιστρα να εκτινάσσονται σε υψηλά πολλών ετών σε οποιαδήποτε διαδρομή αγγίζει την περιοχή. Οι ναύλοι για τα υπερδεξαμενόπλοια (VLCC) έφτασαν τα 800.000 δολάρια την ημέρα στο αποκορύφωμα της διαταραχής, ενώ το κόστος μεταφοράς στις διαδρομές από τον Κόλπο προς την Ασία ουσιαστικά τριπλασιάστηκε.

Νέος χάρτης στην ενέργεια;

Η κρίση αναδιαμορφώνει τον ανταγωνιστικό χάρτη της παγκόσμιας ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε 91 φορτία ρωσικού LNG από το εργοστάσιο Yamal μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2026 -ποσότητα ρεκόρ, που αντιστοιχεί σε περίπου 98% της παραγωγής της μονάδας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι ΗΠΑ αναδεικνύονται σε κερδισμένες, με το αμερικανικό LNG να αναμένεται να καταλάβει μόνιμα μεγαλύτερο μερίδιο στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές, σύμφωνα με τον Rockford Weitz, διευθυντή του Προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών στη Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts.

Οι εξαγωγές LNG της Αυστραλίας αναμένεται να αυξηθούν για να καλύψουν το κενό, ενώ η Κίνα -προστατευμένη από τεράστια στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα και παραγωγή αμμωνίας με βάση τον άνθρακα-  ενδέχεται να εισέλθει εκ νέου στις παγκόσμιες αγορές εξαγωγής λιπασμάτων, αποκτώντας γεωπολιτική επιρροή σε μια εφοδιαστική αλυσίδα στην οποία άλλοι έχουν χάσει την πρόσβαση.

Και όταν ανοίξουν τα στενά…; Τα 3 σενάρια

Ακόμα κι αν τα Στενά άνοιγαν ξανά, η διαταραχή δεν θα αποκατασταθεί ως διά μαγείας. Έχοντας προηγηθεί μήνες με αναστολές ταξιδιών, εκτροπές φορτίων, πιεσμένα δίκτυα διανομής και τροφοδοσίας, θα υπάρχουν τέτοιες συσσωρευμένες εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να χρειαστούν μήνες ή και χρόνια για να ξεκαθαρίσουν, βαθαίνοντας το βάρος στην ανάπτυξη, ομονοούν οι αναλυτές.

Σε ένα αισιόδοξο σενάριο, όπου οι εμπόλεμες δυνάμεις καταλήγουν σε μια συμφωνία που φέρνει «γρήγορη ειρήνη» στη σύγκρουση και ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ έως τον Ιούνιο, η παγκόσμια ανάπτυξη του ΑΕΠ θα επιβραδυνόταν και πάλι στο 2,3% το 2026 από 3% το 2025, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ενέργειας Wood Mackenzie. «Η παγκόσμια οικονομία επιστρέφει σε γενικές γραμμές στην προ της σύγκρουσης τροχιά της μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2026». Αλλά σε αυτή την περίπτωση, η Μέση Ανατολή θα έβλεπε παρόλα αυτά ύφεση, ανέφερε.

Ακόμη και μετά την επαναλειτουργία των Στενών, η περιοδική διαταραχή θα μπορούσε να συνεχιστεί και να ενισχύσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο που συνοδεύει τις ροές εμπορίου τόσο του πετρελαίου όσο και του LNG, δημιουργώντας ένα πιο ασταθές περιβάλλον τιμολόγησης και αυξάνοντας την πίεση στις εξαρτώμενες από τις εισαγωγές οικονομίες να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια, σημείωσε.

Εάν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραταθούν έως τα τέλη του καλοκαιριού, κρατώντας τα στενά κλειστά μέχρι τον Σεπτέμβριο, η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να διολισθήσει σε μια ρηχή ύφεση στο δεύτερο μισό αυτού του έτους, με την παγκόσμια ανάπτυξη του ΑΕΠ να πέφτει κάτω από το 2% για το 2026, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων.

Υπό το πιο σοβαρό σενάριο, όπου τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά έως το τέλος του 2026, με επαναλαμβανόμενες εντάσεις να πυροδοτούν περιόδους ανανεωμένων συγκρούσεων και παρατεταμένης διαταραχής του εφοδιασμού, οι τιμές του Brent θα εκτινάσσονταν στα 200 δολάρια το βαρέλι παρά τη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης, εκτιμά η Wood Mackenzie, με τις τιμές του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων να κινούνται προς τα 300 δολάρια το βαρέλι στα μεγάλα διυλιστήρια μέχρι το τέλος του έτους.

Σε αυτή την περίπτωση, η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωνόταν έως και 0,4% φέτος –η τρίτη παγκόσμια ύφεση σε αυτόν τον αιώνα– με το ΑΕΠ της Μέσης Ανατολής να σημειώνει πτώση 10,7%, την ΕΕ των 27 μελών να υποχωρεί κατά 1,5%, την ανάπτυξη των ΗΠΑ να πέφτει κάτω από το 1% και την Κίνα να επιβραδύνεται στο 3%.

Πηγή: ot.gr

Wall Street
Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Νικόλαος Κώτσης
Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

