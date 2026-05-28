To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές από το Ιράν για εκτοξεύσεις πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «πραγματοποίησαν εκτοξεύσεις πυραύλων από τις νότιες περιοχές της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους» όπως αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Ο ακριβής προορισμός αυτών των πυραύλων δεν ήταν σαφής από επίσημες ανακοινώσεις, αλλά ορισμένες πηγές αναφέρουν την πιθανότητα συγκρούσεων στα ύδατα του Περσικού Κόλπου.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης είχαν αναφερθεί σε εκρήξεις στις επαρχίες Μπουσέρ και Χορμοζγκάν, αλλά επιτόπιες έρευνες δημοσιογράφων του Fars διαψεύδουν μέχρι στιγμής την ύπαρξη εκρήξεων σε αυτές τις επαρχίες.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, μετά από εχθρική επιθετική ενέργεια στις ανατολικές περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, η βάση αυτής της επίθεσης αποτέλεσε στόχο των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως συνεχίζει το ρεπορτάζ του Fars. Η επίθεση αυτή επιβεβαιώθηκε και από την CENTCOM και αφορούσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ.

Ακούστηκαν εκρήξεις από το Μπουσέχρ

Περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, αναφέρθηκαν αρκετές εκρήξεις στην πόλη Τζαμ της επαρχίας Μπουσέχρ. Η Τζαμ είναι μια από τις «πόλεις των πυραύλων του Ιράν». Αρχικά υπήρχαν υποψίες πως επρόκειτο για αμερικανική επίθεση, όμως αργότερα υπήρξαν αναφορές για εκτοξεύσεις πυραύλων όπως σημειώνει το ιρανικό Sabreen.

Οι ρουκέτες, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Sabereen, εκτοξεύθηκαν από τη βάση πυραύλων Σαχίντ Σαμράν στο Τζαμ, στην επαρχία Μπουσέχρ, και γι’ αυτό υπήρξαν μαρτυρίες για εκρήξεις στην περιοχή.

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με την νεώτερη επιβεβαίωση, πυροβόλησε προειδοποιητικά προς τέσσερα πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να έχει προηγηθεί κεντρικός συντονισμός με τις ιρανικές αρχές.

Τέσσερα αμερικανικά πλοία, μεταξύ των οποίων και εμπορικά, «έγιναν στόχος μετά την παραβίαση των ιρανικών κανόνων για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές από τις ΗΠΑ ή διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς όπως η UKMTO για επιτυχημένα χτυπήματα έναντι πλοίων, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνει το Sabereen που έκανε λόγο για «προειδοποιητικά χτυπήματα».

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες, κάνουν λόγο για επιθέσεις με κρουζ, κάτι που συνάδει και με τους στόχους.

Mehr: Δεν σημειώθηκε καμία έκρηξη στο Μπαντάρ Αμπάς απόψε

Οι ήχοι που ακούστηκαν στην περιοχή προκλήθηκαν από προειδοποιητικές βολές πυραύλων που κατευθύνθηκαν κατά σκαφών που κατηγορούνται για παραβίαση των περιορισμών, πρόσθεσε το ιρανικό Mehr.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων ισχυρισμών άλλων μέσων ενημέρωσης ότι είχαν ακουστεί εκρήξεις ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς και ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας είχαν ενεργοποιηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα.