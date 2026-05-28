Βόλος: 48χρονος πυροβόλησε σε κατάστημα – Συνελήφθη με όπλα και ναρκωτικά

Στη σύλληψη ενός 48χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Βόλου, στα όρια του αυτοφώρου, μετά από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (28/05) στον Βόλο, όταν ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε κατά της τζαμαρίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκαλώντας φθορές και αναστάτωση στην περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση, απειλή, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Πώς συνέβη το επεισόδιο

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 48χρονος είχε σταθμεύσει το όχημά του έξω από το κατάστημα και, ενώ βρισκόταν στον χώρο, άνοιξε πυρ προς την τζαμαρία του καταστήματος, ιδιοκτησίας ημεδαπού, προκαλώντας υλικές ζημιές. Όπως καταγγέλθηκε, πριν αλλά και μετά το περιστατικό φέρεται να απέστειλε στον ιδιοκτήτη υβριστικά και απειλητικά μηνύματα.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν τον 48χρονο που κατά την ακινητοποίησή του φέρεται να προέβαλε αντίσταση.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά του, αλλά και σε νομότυπη έρευνα στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι, δύο taser, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 11,06 γραμμαρίων, καθώς και 123 ναρκωτικά δισκία.