Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο

Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει αποκλειστικά το Live News, δείχνει όλα όσα έγιναν το πρωί της περασμένης Κυριακής σε μπαρ της Καλλιθέας.

Η στιγμή των δύο πρώτων πυροβολισμών με στόχο την ιδιοκτήτρια, οι βόλτες του δράστη μέσα στο κατάστημα τα επόμενα δευτερόλεπτα, με το όπλο στα χέρια του και αμέσως μετά η στιγμή που πυροβολεί άλλες δύο φορές.

Οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τον πανικό που επικράτησε, τον τρόπο που ορισμένοι προσπαθούσαν να προστατευτούν και να βρουν διέξοδο και τα όσα ακολούθησαν στη συνέχεια, με την τραυματισμένη γυναίκα να περπατάει αιμόφυρτη στη λεωφόρο Θησέως και να εκλιπαρεί με τον σύζυγό της, διερχόμενους οδηγούς να σταματήσουν για να την μεταφέρουν σε νοσοκομείο.

Καρέ – καρέ οι πυροβολισμοί μέσα σε μπαρ

Πρωί της περασμένης Κυριακής, λίγο πριν τις 11.30. Ο 58χρονος που είναι οπλισμένος βάζει στο στόχαστρο την ιδιοκτήτρια και πυροβολεί δύο φορές. Στο μπαρ επικρατεί αναστάτωση. Η γυναίκα προσπαθεί να απομακρυνθεί μαζί με άλλους θαμώνες, όμως ο δράστης παραμένει μέσα ατάραχος.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των εικόνων, ο 58χρονος τα επόμενα δύο λεπτά, έκανε βόλτες μέσα στο κατάστημα και συζητούσε, σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό, με το όπλο στα χέρια του.

Ψύχραιμος την ώρα που η τραυματισμένη γυναίκα προσπαθούσε να βρει τρόπο για να φτάσει σε νοσοκομείο. Είχε τις αισθήσεις της, αλλά συνέχιζε να χάνει αίμα.

O 58χρονος εκείνα τα δευτερόλεπτα καταγράφεται να συζητάει μέσα στο μπαρ, να αλλάζει θέσεις κατά διαστήματα, με χαρακτηριστική ψυχραιμία και να παραμένει στο μπαρ, χωρίς να δείχνει διατεθειμένος να φύγει, υπό τον φόβο της άφιξης αστυνομικών.

Δύο λεπτά μετά τους πρώτους πυροβολισμούς με στόχο την ιδιοκτήτρια, καταγράφεται να πυροβολεί άλλες δύο φορές. Στο μπαρ επικρατεί αυτή τη φορά μεγαλύτερη αναστάτωση. Οι πάντες έχουν συνειδητοποιήσει πως πρέπει να φύγουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ο 58χρονος παίρνει το δρόμο της εξόδου, αλλά δεν προλαβαίνει να απομακρυνθεί. Οι πρώτοι αστυνομικοί είχαν είδαν φτάσει και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.



Σε σοκ παραμένει η ιδιοκτήτρια

Η τραυματισμένη γυναίκα είναι αδύνατον να ξεχάσει τις σκηνές που έζησε. Όπως λέει, δεν είχε το παραμικρό περιθώριο προστασίας εκείνα τα δευτερόλεπτα. Ο άντρας που λίγο έλειψε να την σκοτώσει, βρισκόταν δίπλα της.

Η ίδια πλέον προσπαθεί να αντλήσει δύναμη από τα λόγια στενών συγγενών, φίλων, αλλά και από τις ζωγραφιές των παιδιών της, που γράφουν δίπλα και κάτω από τις κόκκινες καρδιές, ότι την αγαπούν και την χρειάζονται.

Τι υποστηρίζει ο 58χρονος

Ο 58χρονος που προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, υποστηρίζει πως ήταν μεθυσμένος και δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του. Βρέθηκε εκείνη τη μέρα να κυκλοφορεί οπλισμένος και να βάζει στο στόχαστρο άτομα, που έζησαν όπως φαίνεται από καθαρή τύχη.

Όταν είδε τους αστυνομικούς προσπάθησε να διαφύγει αλλά δεν τα κατάφερε. Αφοπλίστηκε, συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε τμήμα. Για λίγα εκατοστά σώθηκε η ζωή της γυναίκας, όπως της εξήγησαν οι γιατροί στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε.