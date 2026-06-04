Αυτοί είναι οι 10 «Κροίσοι» του Μουντιάλ

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Όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ καθώς έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την σέντρα στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου.

Οι «μάχες» στα γήπεδα Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού και Καναδά προβλέπονται συναρπαστικές και οι 48 ομάδες που θα παίξουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θέλουν να προσφέρουν ωραίο θέαμα.

Στην διοργάνωση θα δώσουν το παρών 1248 παίκτες, καθώς κάθε ομάδα έχει την δυνατότητα να συμπεριλάβει 26 παίκτες στην αποστολή της.

Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να σταθούμε στα χρήματα που κερδίζουν οι παίκτες από τους συλλόγους στους οποίους αγωνίζονται και στην πρώτη δεκάδα βρίσκει κάποιος μερικά από τα κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με τους πιο καλά αμειβόμενους παίκτες της διοργάνωσης.

Το μυαλό όλων πάει στον Κριστιάνο Ρονάλντο και ορθώς όλοι σκέφτηκαν με την… πρώτη, τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, που αγωνίζεται στην Σαουδική Αραβία.

Το συμβόλαιο που έχει ο διεθνής άσος της Αλ Νασρ είναι δίχως άλλο εξωπραγματικό, καθώς ο CR7 κερδίζει κάθε εβδομάδα 3.470. 891 λίρες και η διαφορά που υπάρχει με τον δεύτερο της σχετικής κατάταξης είναι χαώδης.

Στην δεύτερη θέση λοιπόν βρίσκεται ο Ριγιάντ Μαχρέζ, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Αχλί με τον Αλγερινό άσο να εισπράττει 869. 388 λίρες την εβδομάδα.

Στην τρίτη θέση είναι ο πρώην άσος της Λίβερπουλ Σαντιό Μανέ, ο οποίος φορά την φανέλα της Αλ Νασρ και παίρνει βδομαδιάτικο, 667.000 λίρες.

Τέταρτος είναι ο Καλιντού Κουλιμπαλί ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Χιλάλ, με τον Σενεγαλέζο άσο να έχει συμβόλαιο που του αποφέρει 577.927 λίρες.

Στην πέμπτη θέση συναντάμε τον πρώτο παίκτη που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κι αυτός είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ ο οποίος κερδίζει από την Μάντσεστερ Σίτι, 525.000 λίρες την εβδομάδα.

Κοντά στον Νορβηγό στράικερ είναι ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κίλιαν Εμπαπέ, με τον Γάλλο να κερδίσει κάθε εβδομάδα από την «βασίλισσα», 520,467 λίρες.

Ακολουθεί ο Ιβάν Τόνεϊ που αγωνίζεται στην Αλ Αχλί και τα χρήματα που κερδίζει κάθε εβδομάδα είναι 424.868 λίρες, ενώ ο Βινίσιους Τζούνιορ και ο Χάρι Κέιν κερδίζουν από 416,374 λίρες την εβδομάδα από Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν αντίστοιχα.

Στην δέκατη θέση της σχετικής κατάταξης είναι ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ, ο οποίος κερδίζει 400.000 λίρες την εβδομάδα.

Και μιας κι αναφερθήκαμε στον πρόλογο σε εκπλήξεις, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι ο ο σούπερ σταρ της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, που αγωνίζεται στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στην Ίντερ Μαϊάμι, δεν είναι στην πρώτη δεκάδα.

Όχι ότι θα παίρνει λίγα χρήματα από την αμερικάνικη ομάδα, ωστόσο δεν κερδίζει τα ποσά που προαναφέραμε, βάσει συμβολαίου που έχει υπογράψει στην Ίντερ Μαϊάμι.

Σίγουρα πάντως πολλοί φίλαθλοι θα είχαν στο μυαλό τους ότι ο Μέσι θα είναι στην πρώτη δεκάδα και μάλιστα ψηλά, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.