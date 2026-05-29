«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να παίζει μέχρι τα 45»!

Η πρόβλεψη του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στο ποδόσφαιρο δεν έχει όρια! Ειδικότερα, ξεπερνά όλα τα όρια καθώς ο Μαρτίνεθ προβλέπει ότι ο διεθνής σταρ και επιθετικός της Αλ Νασρ μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι να φτάσει και την ηλικία των 45 ετών, ενώ τώρα διανύει το 41ο έτος της ηλικίας του. Ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας «βλέπει» τον Κριστάνο Ρονάλντο και στο Μουντιάλ 2030, εκτός από το Μουντιάλ 2026 που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες.

Ο Ρομπέρτο ​​Μαρτίνεθ ήταν ξεκάθαρος, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα ο Κριστιάνο Ρονάλντο να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, καθώς απάντησε: «Κανείς δεν πρέπει να το αμφιβάλλει για αυτό. ‘Αλλωστε, το έχει κερδίσει με την αξία του».

Παράλληλα, ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας φρόντισε να τεκμηριώσει την άποψή του, αν προτιμάτε την πρόβλεψή του για το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Θα θέλαμε πολύ να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το μοντέλο του Κριστιάνο Ρονάλντο σε όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές στην Πορτογαλία, επειδή αποτελεί πρότυπο».

Αποκάλυψε και κάποια «μυστικά» του διεθνή σταρ. «Στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής Πορτογαλίας έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν παίζει για να κερδίσει έναν συγκεκριμένο συλλογικό ή ατομικό τίτλο», πρόσθεσε ο Μαρτίνεθ.

Ακόμη, σημείωσε πλέκοντας τον εγκώμιο του Πορτογάλου άσου: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ορίζεται από αυτό που τρώει, αλλά από την πείνα που έχει. Ό,τι και να κερδίσει ο Κριστιάνο, την επόμενη κιόλας μέρα έχει την ίδια πείνα για βελτίωση. Έχω συνεργαστεί με πολλούς παίκτες που έχουν κερδίσει ένα Champions League ή μια Χρυσή Μπάλα, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο και την επόμενη μέρα χάνουν την όρεξή τους. Αυτό που έχουμε με τον Ρονάλντο είναι ένα παράδειγμα διαφορετικής νοοτροπίας. Ξεκινά πάντα από το μηδέν».

Ο Μαρτίνεθ συμπεραίνει με αφορμή τον τρόπο ζωής τους Κριστιάνο Ρονάλντο: «Πιστεύω ότι το να έχεις αυτόν τον στόχο είναι αυτό που επιτρέπει τη μακροζωία».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ήδη ποδοσφαιριστής-θρύλος. Θα είναι παρών στο Μουντιάλ του καλοκαιριού και θα είναι το έκτο του, κάτι που θα καταφέρουν μόνο ο ίδιος και ο Μέσι, ο οποίος είναι 38 ετών. Μέχρι τώρα κανείς άλλους δεν έχει πάει σε έξι μουντιάλ.