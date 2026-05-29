Τραγωδία στον Βόλο - 47χρονος πέθανε την ώρα που η κόρη του έδινε πανελλαδικές
«Αυτός ήταν το καλύτερο σεξ της ζωής μου» – Η Μαντόνα για τον JFK Jr.
Best of the best 29 Μαΐου 2026, 14:00

Η «βασίλισσα της pop» Μαντόνα προετοιμάζεται για την προώθηση του νέου της δίσκου Confessions II και το κάνει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Θα είναι το πρώτο της άλμπουμ μετά το Madame X του 2019 και θέλει να σαρώσει στα charts. Για αυτό η Μαντόνα δίνει τον καλύτερο εαυτό της για την προώθηση του Confessions II, που κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Και τον κάνει με έναν διαφορετικό τρόπο.

Η «βασίλισσα της pop» συνεργάστηκε με το γνωστό dating app Grindr και έφτιαξαν ένα βίντεο, με τη βοήθεια των Τζέρεμι Ο. Χάρις, Bob The Drag Queen, Ίβι Μιγκλέρ, Ραούλ Λόπεζ και Μαρσέλο Γκουντιέρες, οι οποίοι ανέλαβαν να της πάρουν μια «πικάντικη» συνέντευξη.

Το βίντεο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, ωστόσο το υλικό έπεσε στα χέρια της Page Six, η οποία αποκάλυψε μια από τις πιο spicy ερωτήσεις: ποιος είναι το καλύτερο σεξ στη ζωή της;

Η Μαντόνα εννοείται ότι δεν δίστασε να απαντήσει, ωστόσο το έκανε με τους όρους της. «Θα αναφερθώ μόνο σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή» είπε και συμπλήρωσε: «Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ».

Μάλιστα, όταν ο Ραούλ Λόπεζ της είπε ότι έχει ακούσει πως ο JFK Jr. είχε μεγάλο πέος, η 67χρονη pop star έγνεψε καταφατικά.

Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ και η Μαντόνα έβγαιναν για λίγο καιρό στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Μάλιστα στο βιβλίο JFK Jr.: An Intimate Oral Biography που κυκλοφόρησε το 2024, υπάρχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο σε εκείνους.

«Η Μαντόνα ήταν πολύ ερωτική τη μέρα που γνωρίστηκαν. Φλέρταρε και ήταν στα καλύτερά της τότε. Η σχέση τους ήταν καθαρά σωματική και δεν υπήρχε περίπτωση να γινόταν κάτι περισσότερο» αναφέρεται στο βιβλίο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη βιογραφία, όταν γνωρίστηκαν ο Τζον έβγαινε με την ηθοποιό Κριστίνα Χαγκ, ενώ η Μαντόνα ήταν παντρεμένη με τον Σον Πεν.

Ακίνητα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

