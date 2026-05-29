Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

«Η πολιτική αλλαγή απαιτεί διάρκεια, αξιοπιστία και συνέπεια και όχι εύκολες επιλογές εντυπωσιασμού», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας για τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο, υπογραμμίζοντας πως ο αγώνας για τη νίκη είναι μαραθώνιος και για να κερδίσει κανείς πρέπει να έχει αντοχή και στο τέλος να σπιντάρει.

Σχετικά με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και τις πρώτες δημοσκοπικές καταγραφές που ακολούθησαν, και οι οποίες φέρνουν την ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η εμφάνιση νέων κομμάτων είναι λογικό να προκαλεί προσωρινές ανακατατάξεις στον πολιτικό χάρτη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μεταβάλλει σε βάθος τους πολιτικούς συσχετισμούς».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε, δε, προβληματισμό για τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται μεταξύ των δύο τελευταίων διαφορετικών μετρήσεων, ρωτώντας αν είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο. «Είναι λάθος γιατί έχει πάρει λάθος δείγμα; Είναι λάθος γιατί κάποιος, κάπου, κάποτε μπορεί να εξυπηρετεί κάτι; Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτά θα αξιολογηθούν και θα δούμε και τις επόμενες μετρήσεις», είπε, προσθέτοντας ότι ενώ υπήρχε μία συμφωνία που έλεγε ότι δεν θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που διενεργούνται πριν την ίδρυση κομμάτων, είδαμε την ημέρα της ίδρυσης δημοσίευση δημοσκόπησης που είχε διενεργηθεί πριν.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι «η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά».

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς έθεσε το εξής δίλημμα: «Θέλουμε να έχουμε την πολιτική η οποία ασκείται σήμερα, ανισότητες, οικονομική υστέρηση, προσβολή των θεσμών, πλειστηριασμοί, χαμηλή αγοραστική δύναμη ή θέλουμε ένα άλλο πρόγραμμα που βάζει μπροστά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που θα υποστηρίζει την προστασία πρώτης κατοικίας, που θα τολμά τη σύγκρουση με τα funds και τους servicers και που θα λέει ότι θέλουμε να δούμε το θέμα των ωρών εργασίας;».

«Στο τέλος, ο κόσμος θα ψηφίσει με την τσέπη του και θα αποφασίσει ποιος έχει έτοιμο πολιτικό σχέδιο να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και όχι ποιος παλεύει για να βγει δεύτερος», υπογράμμισε.