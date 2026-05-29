Το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στέλνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με μία ανάρτηση στα social mdia, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους των Πανελλαδικών και τόνισε για ακόμα μία φορά την γραμμή υποστήριξης 1550.

«Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι’ αυτό θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις ημέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, δημιουργήσαμε τη δωρεάν γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας, ώστε να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την απαιτητική περίοδο.

Πιστέψτε στον εαυτό σας. Καλή επιτυχία σε όλους».