Το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τη δωρεάν γραμμή στήριξης 1550 για μαθητές που βιώνουν άγχος κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων
- Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
- Άστατος ο καιρός την Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
- Αγαπηδάκη: Χάνεται η αίσθηση του χρόνου και η κριτική σκέψη με το doomscrolling
- Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στέλνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Με μία ανάρτηση στα social mdia, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους των Πανελλαδικών και τόνισε για ακόμα μία φορά την γραμμή υποστήριξης 1550.
«Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι’ αυτό θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις ημέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, δημιουργήσαμε τη δωρεάν γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας, ώστε να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την απαιτητική περίοδο.
Πιστέψτε στον εαυτό σας. Καλή επιτυχία σε όλους».
- Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
- NBA: Οι Σπερς ισοφάρισαν τους Θάντερ και τώρα … Game 7 (vids)
- Το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
- Κάνει ο σκύλος να τρώει ψάρι; – Μάθετε τι λένε οι ειδικοί
- The Expla-in Project | Δημογραφικό: Το smartphone εμπόδιο για να κάνουμε παιδιά;
- Γεωργιάδης: Μην είστε λαϊκιστές – Τα χρέη της ΝΔ δεν θα πληρωθούν ποτέ
- Μετρό Θεσσαλονίκης: Χωρίς δρομολόγια από σήμερα και για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
- Θεοφανία Παπαθωμά: «Γέννησα το τρίτο παιδί στο σπίτι μόνη μου, η μαία ήρθε μετά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις