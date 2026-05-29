Συνάντηση Παπανδρέου και Μάντζου με την Πρόεδρο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αποτελούμενη από τους Γιώργο Α. Παπανδρέου και Δημήτρη Μάντζο, συναντήθηκε χθες στη Βουλή των Ελλήνων με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Petra Bayr παρουσία της Γενικής Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Δέσποινα Χατζηβασιλείου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στο σημερινό πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ισχυρού δημοκρατικού μοντέλου διακυβέρνησης που θα υπηρετεί περισσότερο τους πολίτες, θα προστατεύει αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους και θα διασφαλίζει την ουσιαστική λειτουργία του κράτους δικαίου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση νέων διατάξεων, με κεντρικούς άξονες την ενίσχυση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, ως σημαντικών θεσμικών αντιβάρων για την προστασία των πολιτών απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Κοινό μήνυμα της συνάντησης υπήρξε η ανάγκη διαρκούς συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης με όλα τα κράτη-μέλη καθώς και η αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στις αξίες της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών, της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών και της υπεράσπισης της δημοκρατίας.