Η… κασέτα για το «καταστροφικό 2015» και οι «ωτακουστές του Predator» – Οι αιχμές Τουμασάτου και Χειλάκη από το Θησείο
Τα καυστικά σχόλια των παρουσιαστών της εκδήλωσης στο Θησείο για το παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα και η σύγκριση με το παρόν.
Δύο ηθοποιοί ανέλαβαν την παρουσίαση της εκδήλωσης για την Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, στο Θησείο.
Ο λόγος για τη Μαριάννα Τουμασάτου και τον Αιμίλιο Χειλάκη, που καλωσόρισαν τον κόσμο στο «κρίσιμο ραντεβού με την Ιστορία, το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα», όπως είπαν χαρακτηριστικά.
«Για να τελειώσει η Οδύσσεια της χώρας και η πολιτική πυξίδα να δείξει προς την Ιθάκη» σημείωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης, με την Μαριάνα Τουμασάτου να συμπληρώνει πως «για να ξηλωθεί το επιτελικό κράτος των αρίστων και να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή».
Οι παρουσιαστές σχολίασαν τον τόπο επιλογής της παρουσίασης του νέου κόμματος, λίγα μέτρα μακριά από την Πνύκα, στον τόπο όπου η «καθαρή και ατόφια Δημοκρατία έγινε πράξη και είναι ιδανικός χώρος για το σύνθημα για τη νέα αρχή», με τη Μαριάννα Τουμασάτου να σημειώνει:
«Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια; Να ανεβάσω ένα story;», είπε με νόημα η κυρία Τουμασάτου, σε μία έμμεση αναφορά στο «περιστέρι» της Μαρίας Καρυστιανού και του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».
Στην αναφορά του Αιμίλιου Χειλάκη για την «Κυβερνώσα Αριστερά» η ηθοποιός του υπενθύμισε την… κασσέτα για το «καταστροφικό 2015». «Σαν τα σκυλιά του Παβλόφ έχουν καταντήσει, σαν να τους ακούω» πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Ξαναζεσταμένο φαγητό από τον Τσίπρα», «Με νέο αμπαλάρισμα προσπαθεί να ξανασυστηθεί», «Θέλει να κυβερνήσει πάλι ο πρώην καταληψίας πρόεδρος του 15μελούς», «αυτός που έκλεισε τις τράπεζες και στοίχισε στη χώρα…».
«Μεταξύ μας» απάντησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, «μεταξύ του καταληψία και των ωτακουστών του Predator, νομίζω πως όλοι προτιμούμε τον καταληψία».
