newspaper
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημογλίδου: Αναμένονται και άλλες συλλήψεις για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 26 Μαΐου 2026, 22:00

Δημογλίδου: Αναμένονται και άλλες συλλήψεις για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου οι επιχειρήσεις για την εξάρθρωση και άλλων κυκλωμάτων που έκαναν απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχιστούν σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στις αποκαλύψεις κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στις συλλήψεις που έχουν γίνει, όπως και στις επιχειρήσεις του ελληνικού FΒI που συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε όλη τη χώρα, ουσιαστικά βρίσκονται αυτές οι επιχειρήσεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιευθύνσεις σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη

Μετά τις 22 συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι συνάδελφοι στην Κρήτη, έχουμε ουσιαστικά περίπου με τον ίδιο τρόπο δράσεις σε άλλη μία εγκληματική οργάνωση, με 17 συλλήψεις, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος και μία σύλληψη στην Αττική με το ίδιο τρόπο, ουσιαστικά μέσω της δυνατότητας που υπάρχουν από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων να γνωρίζουν ποια αγροτεμάχια δεν έχουν δηλωθεί για επιδοτήσεις και με αυτό τον τρόπο να χρησιμοποιούν αυτά τα αγροτεμάχια, παρόλο που δεν ανήκουν στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να αιτούνται και στη συνέχεια να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον Οργανισμό».

Αναφερόμενη στο κόστος αυτής της υπόθεσης τόνισε πως: «4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει και προς την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και προς τα έσοδα της χώρας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019. Τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα.

Οι εξαρθρώσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις ΑΦΜ, από τις οποίες προκύπτουν περίεργα ΑΦΜ, τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Λόγω αυτού περιμένουμε και άλλες υποθέσεις από αυτή την υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, επισήμανε πως: «Στη δικογραφία που χειρίζεται Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με τις 17 συλλήψεις, υπάρχουν και άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση, μόνο διαθέτοντας ουσιαστικά το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους δημιουργούσαν έναν λογαριασμό για να εξυπηρετήσουν τον σκοπό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης και να λαμβάνουν στο λογαριασμό τους τις παράνομες επιδοτήσεις».

Αναμένονται και νέες συλλήψεις

Μιλώντας για τους συλληφθέντες η κ. Δημογλίδου είπε πως: «Αρχικά οδηγούνται στην τοπική Εισαγγελία. Η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.

Σίγουρα αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα σταματήσουν εδώ. Δε θα σταματήσουν με αυτές τις εξαρθρώσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Υπάρχει αρκετό υλικό που έχουν επεξεργαστεί οι συνάδελφοι και θα είναι σε θέση το επόμενο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσουν και άλλες επιχειρήσεις. Θα δούμε και άλλες τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις.

Και στις δύο δικογραφίες οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100. Αυτοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα μέλη τα οποία δεν έχουν διαπιστωθεί να εξυπηρετούσαν με οποιονδήποτε τρόπο την εγκληματική οργάνωση και βλέπουμε το χρονικό διάστημα από το 2019 μέχρι και τουλάχιστον το 2025. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου κάποια μέλη αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν ξεκινήσει τέτοιου είδους επιχειρήσεις από την Ελληνική Αστυνομία και συλλαμβάνονται δράστες για ανάλογα αδικήματα, κάποια στιγμή σταμάτησαν τη δράση τους».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Σύνταξη
Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Ελλάδα 26.05.26

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Ρίσκαρε τη ζωή του για μια… selfie o 22χρονος τουρίστας που έπεσε στον γκρεμό στην παραλία του Ναυαγίου
Ελλάδα 26.05.26

Ζάκυνθος: Ρίσκαρε τη ζωή του για μια… selfie o 22χρονος τουρίστας που έπεσε στον γκρεμό στην παραλία του Ναυαγίου

Οι τοπικές αρχές στη Ζάκυνθο κάνουν έκκληση στους επισκέπτες να υπακούν στις οδηγίες και στην σήμανση που υπάρχουν στο σημείο και να μην περνούν έξω από τα κάγκελα

Σύνταξη
Κρήτη: Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
Ελλάδα 26.05.26

Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης

H γυναίκα που όλοι λένε ότι είναι μητέρα της 3χρονης δεν ξέρει κανένας ποια είναι και για αυτό δεν προχωράει η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα αφού θα δικαστεί με στοιχεία από το ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιούσε ενώ η ίδια λέει πως τα άλλα τρία παιδιά δεν είναι δικά της

Σύνταξη
Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων
Ελλάδα 26.05.26

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων

Το μεσημέρι της Τρίτης, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα προσήλθαν στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Σύνταξη
Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Τα ψεύτικα emails που στοχεύουν στην παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Σύνταξη
Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛΑΣ, λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

Σύνταξη
«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
On Field 26.05.26

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Σύνταξη
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Ελλάδα 26.05.26

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Σύνταξη
Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»
Τσίπρας από Θησείο 26.05.26 Upd: 21:43

Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία - Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ), το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε στο Θησείο. Με μπλε και κόκκινα πανιά το ταξίδι ξεκίνησε με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Δημήτρης Μιχαλάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
Cookies