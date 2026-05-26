Δημογλίδου: Αναμένονται και άλλες συλλήψεις για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις αποκαλύψεις κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στις συλλήψεις που έχουν γίνει, όπως και στις επιχειρήσεις του ελληνικού FΒI που συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε όλη τη χώρα, ουσιαστικά βρίσκονται αυτές οι επιχειρήσεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιευθύνσεις σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη

Μετά τις 22 συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι συνάδελφοι στην Κρήτη, έχουμε ουσιαστικά περίπου με τον ίδιο τρόπο δράσεις σε άλλη μία εγκληματική οργάνωση, με 17 συλλήψεις, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος και μία σύλληψη στην Αττική με το ίδιο τρόπο, ουσιαστικά μέσω της δυνατότητας που υπάρχουν από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων να γνωρίζουν ποια αγροτεμάχια δεν έχουν δηλωθεί για επιδοτήσεις και με αυτό τον τρόπο να χρησιμοποιούν αυτά τα αγροτεμάχια, παρόλο που δεν ανήκουν στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να αιτούνται και στη συνέχεια να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον Οργανισμό».

Αναφερόμενη στο κόστος αυτής της υπόθεσης τόνισε πως: «4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει και προς την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και προς τα έσοδα της χώρας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019. Τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα.

Οι εξαρθρώσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις ΑΦΜ, από τις οποίες προκύπτουν περίεργα ΑΦΜ, τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Λόγω αυτού περιμένουμε και άλλες υποθέσεις από αυτή την υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, επισήμανε πως: «Στη δικογραφία που χειρίζεται Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με τις 17 συλλήψεις, υπάρχουν και άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση, μόνο διαθέτοντας ουσιαστικά το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους δημιουργούσαν έναν λογαριασμό για να εξυπηρετήσουν τον σκοπό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης και να λαμβάνουν στο λογαριασμό τους τις παράνομες επιδοτήσεις».

Αναμένονται και νέες συλλήψεις

Μιλώντας για τους συλληφθέντες η κ. Δημογλίδου είπε πως: «Αρχικά οδηγούνται στην τοπική Εισαγγελία. Η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.

Σίγουρα αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα σταματήσουν εδώ. Δε θα σταματήσουν με αυτές τις εξαρθρώσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Υπάρχει αρκετό υλικό που έχουν επεξεργαστεί οι συνάδελφοι και θα είναι σε θέση το επόμενο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσουν και άλλες επιχειρήσεις. Θα δούμε και άλλες τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις.

Και στις δύο δικογραφίες οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100. Αυτοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα μέλη τα οποία δεν έχουν διαπιστωθεί να εξυπηρετούσαν με οποιονδήποτε τρόπο την εγκληματική οργάνωση και βλέπουμε το χρονικό διάστημα από το 2019 μέχρι και τουλάχιστον το 2025. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου κάποια μέλη αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν ξεκινήσει τέτοιου είδους επιχειρήσεις από την Ελληνική Αστυνομία και συλλαμβάνονται δράστες για ανάλογα αδικήματα, κάποια στιγμή σταμάτησαν τη δράση τους».